Bayer marca presença na Expodireto Cotrijal com sementes adaptadas e fungicida inédito

Visitantes podem ver avanços em soja, milho, proteção de cultivos, agricultura digital e sustentabilidade, além de obter recomendações com especialistas do setor

SÃO PAULO, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Já está tudo pronto para a 23ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 6 a 10 de março, no município de Não-Me-Toque (RS). A Bayer traz aos visitantes espaços focados em apresentar as mais recentes soluções, biotecnologias, novos modelos de negócio e inovações para auxiliar os produtores gaúchos nos desafios das próximas safras. Com investimentos globais de cerca de € 2,8 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a agricultura, a multinacional oferece experiências com produtos e soluções de ponta que contribuem com o crescimento da produção agrícola de forma sustentável.

O mais recente avanço na estratégia de trazer inovações que permitam produzir mais em um mesmo hectare pode ser conhecido em primeira mão no Rio Grande do Sul pelos visitantes: o Fox Supra, novo fungicida sistêmico, ideal para ser utilizado no controle de doenças na cultura da soja. A formulação possui dois ingredientes ativos, o Protioconazol e o Impirfluxam que, juntos, atuam com alta performance em diferentes fases do processo infeccioso das doenças como a ferrugem asiática, mancha-alvo, mancha-parda, antracnose, cercospora e oídio.

Para o milho, dois produtos inovadores obtiveram extensão de bula e passam a apoiar agricultores em alguns dos principais problemas na cultura: o inseticida Curbix®, que conta com um efeito de contato de alta eficiência tanto contra as cigarrinhas como para os percevejos, ajudando no manejo integrado de pragas, e o nematicida Verango Prime, para o controle efetivo e de longa duração de nematoides no milho, como a nematoide-das-lesões (Pratylenchus zeae) e nematoide-das-galhas (Meloidogyne incognita).

"A forte pressão de pragas e doenças na agricultura brasileira demanda soluções que ajudem a alcançar, de maneira sustentável, todo o potencial produtivo existente. A Bayer se orgulha de participar de momentos cruciais para a evolução da agricultura ao lado dos produtores", comenta Marcio Santos, presidente e líder comercial da divisão agrícola da Bayer. "Estamos muito contentes de poder mostrar pessoalmente aos visitantes da Expodireto Cotrijal as inovações desenvolvidas para que eles produzam mais por hectare ao mesmo tempo em que reduzem o impacto ambiental, com um processo de tomada de decisão mais inteligente, eficiente e baseado em dados de suas propriedades."

Segundo Márcio Santos, a missão da companhia é atuar como o principal parceiro do produtor rural nas tomadas de decisão da lavoura. "Faremos isso a partir do conhecimento e do investimento que temos feito em ciência de dados, de plantas, de produtos biológicos e de agroquímicos sustentáveis nas últimas décadas, comprovando que se é agro, é Bayer", diz ele.

O estande principal da companhia na feira conta com uma arena em que serão realizadas conversas e entrevistas com grandes nomes do setor, além de uma campanha de cashback exclusiva para clientes que fazem parte do Impulso Bayer, programa de relacionamento da empresa. Os visitantes poderão aproveitar a feira para se cadastrar ou, se já estiverem no programa, terão apoio para simular compras de defensivos e ver os valores que receberiam de volta no cashback — o cálculo é progressivo, então quanto mais produtos adquiridos, maior o retorno financeiro. Serão 35 produtos à disposição para a simulação.

Campo de inovações

Detentora das mais modernas biotecnologias em soja e milho, a Bayer conta com áreas plantadas com os últimos lançamentos em híbridos e variedades totalmente voltadas para a região. Para a soja, os visitantes poderão conferir a nova biotecnologia Intacta2 Xtend® que já rendeu mais de 100 sacas de soja por hectare em dezenas de propriedades na última safra.

A tecnologia Intacta2 Xtend® traz um conceito inédito para a cultura: uma tecnologia que oferece proteção contra as 6 principais lagartas da cultura da soja, por meio de 3 diferentes proteínas que atuam simultaneamente proporcionando uma proteção mais abrangente com destaque para mais duas espécies relevantes, a Helicoverpa armigera e a Spodoptera cosmioides.

Outro benefício da plataforma são as variedades Xtend® Biotec, que geram produtividades elevadas para as áreas de não-Bt. Ambas as tecnologias, podem ser associadas ao manejo com Xtend® Herbicidas, que apresenta alta eficiência no controle de plantas daninhas de folhas largas, como a buva, caruru, a corda-de-viola e o picão-preto.

As marcas Bayer já consagradas Monsoy e Agroeste também marcam presença na feira apresentando suas linhas que, somadas, já oferecem mais de 20 variedades para a soja com a nova plataforma de biotecnologia, com adaptabilidade para cada região do país, trazendo ao produtor a melhor ferramenta para obter ganhos reais de novos patamares de produtividade.

No milho, o produtor pode observar a biotecnologia VTPRO4®, que entrega alta proteção contra pragas nas partes aéreas (lagarta-do-cartucho, broca-do-colmo, lagarta-rosca e lagarta-elasmo) e radicular (larva-alfinete), além de flexibilidade no manejo de plantas daninhas (tolerância ao herbicida Roundup), em híbridos de altas produtividades adaptados para todo o pais.

A marca Dekalb, por exemplo, traz como destaque à feira os híbridos DKB 235, superprecoce de alto potencial produtivo e adaptado para a região Sul do país, e o DKB 230, que é um hiperprecoce com estabilidade e produtividade. A Sementes Agroceres os híbridos AG 9021, hiperprecoce com alto potencial produtivo, e o AG 9070, supeprecoce que traz produtividade, segurança e qualidade de grãos para os diferentes ambientes. Já a marca Agroeste apresenta os híbridos AS 1955, superprecoce que combina alto potencial produtivo, uniformidade de espiga e qualidade de grãos, e o AS 1730, superprecoce com estabilidade e produtividade.

Treinamento e capacitação

É também na Expodireto Cotrijal onde a Bayer anuncia a renovação da parceria firmada no ano passado com a Farsul/Senar-RS e a Rede Técnica Cooperativa (RTC/CCGL) para ampliar a qualificação no campo através do programa "i2x Acerte - Boas Práticas de Aplicação", voltado ao uso correto e seguro de herbicidas no Brasil.

Fruto de uma parceria da Bayer com as administrações estaduais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que usam sua expertise consolidada na formação de trabalhadores rurais há mais de 30 anos para atualizar e difundir informações, o programa foi lançado em 2021 e está presente em pelo menos sete estados e no Distrito Federal.

Quatro salas itinerantes foram disponibilizadas para a Farsul/Senar-RS e RTC/CCGL, totalmente equipadas pela Bayer com simuladores que reproduzem as condições de pulverização no campo e que facilitam o repasse de informação e a aprendizagem dos participantes.

Ações como essa lideradas pela Bayer, que entregam treinamento e capacitação a operadores de pulverizadores, produtores rurais, técnicos agrícolas, multiplicadores, cooperativas, canais de distribuição e colaboradores, já impactaram mais de 60 mil pessoas até hoje.

"Para que a agricultura consiga evoluir por meio de novas tecnologias, há um esforço de cocriação com a cadeia, do produtor à academia. Ações de treinamento e capacitação são parte fundamental do lançamento da Plataforma Intacta2 Xtend®, para podermos levar os melhores resultados para a sojicultura brasileira", afirma o executivo da Bayer, Márcio Santos.

Proteção de cultivos

Em um país como o Brasil, com clima tropical, os defensivos agrícolas são aliados para garantir a proteção de cultivos no combate às pragas, doenças e plantas daninhas. Durante a feira, o produtor pode conhecer algumas das mais inovadoras soluções neste aspecto, como o herbicida para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho, Adengo®, que traz uma alternativa com amplo espectro de controle e dois modos de ação (Isoxaflutol e Thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas. Além disso, a solução apresenta formulação estável e duradoura com eficiência comprovada nos nossos trabalhos de campo.

Também é destaque o fungicida Fox® Xpro, que combate as principais doenças de soja, milho, algodão, cereais de inverno, girassol e feijão, fornecendo proteção e auxiliando no ganho de produtividade. Composto por três ingredientes ativos, o Fox® Xpro permite a ação tripla nas principais doenças que afetam os cultivos, como a temida ferrugem asiática da soja.

Para os insetos de difícil controle, como os percevejos e a cigarrinha-do-milho, no portfólio da Bayer os produtores contam com o inseticida Curbix 200 SC®️, que atua no controle desses insetos de duas formas: por meio de ingestão e no contato do inseto ao se deslocar pela superfície da planta que contém o produto, proporcionando período prolongado de controle. Adicionalmente, é recomendada a aplicação do Connect®, que possui ação translocação translaminar, que afeta as ninfas. O inseticida tem período de controle prolongado contra percevejos e cigarrinha. Mais um destaque é o Larvin®️, produto consolidado que endereça problemas de lagartas, como as do gênero Spodoptera, nas culturas de soja, milho e algodão.

Para o controle dos nematoides, a Bayer oferece Verango® Prime, voltado para a cultura da soja e do milho, com o ingrediente ativo Fluopiram, molécula inovadora que oferece controle efetivo e de longa duração, com baixa dosagem por hectare. O amplo espectro de controle contra as mais diversas espécies de nematoides é fundamental para o manejo dessa praga. Vale destacar ainda que o nematicida Verango® Prime tem uma convivência saudável e sinérgica com produtos biológicos, como Serenade®, fungicida bactericida com múltiplos modos de ação que é utilizado em culturas como citros, soja, algodão, feijão e hortifrúti.

Tecnologia digital

Além de todo o portfólio Bayer, visitantes da Expodireto Cotrijal podem ter contato com as soluções desenvolvidas pela companhia para digitalizar o campo e destravar novas oportunidades para transformar a agricultura, afirma Alexandre Pimenta, diretor da Climate Fieldview.

A área de soluções digitais tem um estande exclusivo com todos os avanços mais recentes nesse segmento. No estande, o visitante pode conhecer mais sobre o FieldView por meio de demonstrações e conversas com especialistas, assim como aproveitar o benefício de já finalizar a compra na hora de itens como combos cabine, dentro da FieldView Shop.

Clientes cadastrados no Impulso Bayer podem ter acesso a vouchers específicos para aumentar o acúmulo de pontos, podendo obter acesso a um curso exclusivo da Universidade FieldView. "Os participantes da feira podem ver exemplos práticos de como a plataforma líder de agricultura digital no país tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de uso diário dos produtores", diz Pimenta.

Para o visitante já cadastrado na plataforma Orbia, ao realizar o check-in no stand da Bayer, ganhará automaticamente 500 pontos em sua conta. Já a pessoa que ainda não é cliente, pode realizar o pré-cadastro no Programa Impulso Bayer e ganhará 500 pontos. Ainda no estande principal, ao final de cada palestra serão feitas até 3 perguntas sobre o tema apresentado e quem acertar as respostas ganhará 1000 pontos para utilizar no resgate de produtos e serviços na Orbia. Nas palestras de Fox Supra será feita apenas uma pergunta e quem acertar a resposta ganhará um voucher de 50.000 pontos.

A Bayer leva à Expodireto funcionalidades já consagradas e modelos de negócio inovadores, como o Bayer VAlora, que busca otimizar a densidade de sementes de milho. "Estamos ao lado do produtor, trabalhando de forma mais eficiente com diferentes ambientes produtivos e focando em melhor rentabilidade", afirma o executivo. "Também apresentamos os avanços conquistados com o PRO Carbono, programa cocriado com agricultores brasileiros, experts e empresas que está intensificando a adoção de práticas sustentáveis no campo, mostrando que produtividade e sustentabilidade andam juntos."

Conhecimento compartilhado

Além do acesso às principais inovações da companhia nas culturas de milho e soja, os agricultores presentes na Expodireto Cotrijal podem se beneficiar de conteúdos e recomendações para suas lavouras em conversas com especialistas e ao assistir a uma série de palestras. Entre elas, sobre o manejo de pragas e doenças na soja e no milho, importância da agricultura digital e como identificar produtos falsos.

''A redução da produtividade da soja causada pelas doenças é altamente relevante, podendo em alguns casos reduzir em mais de 50% o potencial produtivo da cultura, como no caso das Manchas Foliares, Mofo Branco e da Ferrugem Asiática da Soja, tendo um impacto direto na lucratividade e na sustentabilidade do produtor rural. Por isso a Bayer traz mais um produto inovador no combate das doenças da soja, Fox Supra. Inovação de alta performance com uma carboxamida nunca utilizada nessa cultura, que vem proporcionar uma maior eficiência e potencial de controle das doenças e deixar nosso portfólio de fungicidas ainda mais robusto para atender a demanda e as necessidades nos nossos produtores'', comenta Willian Pelisser, agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. As palestras e discussões conduzidas por especialistas nos estandes da Bayer vão acontecer a partir desta segunda-feira, dia 6 (entre 13h30 e 15h30) e nos demais dias até a sexta-feira entre 10h e 15h30.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2016604/MG_5881.jpg

