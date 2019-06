Bayer promove debate sobre os desafios do manejo de resistência de plantas daninhas e aplicação segura de herbicidas

Os participantes do evento conhecerão também os resultados dos estudos realizados por um time de especialistas independentes, com pulverização de herbicidas à base de dicamba em campos experimentais de soja com a tecnologia INTACTA 2 XTEND®, a próxima biotecnologia que a Bayer trará ao mercado brasileiro.

De acordo com o líder de Manejo de Resistência de Plantas Daninhas da Bayer, Ramiro Ovejero, os testes foram conduzidos por 28 consultores e 25 acadêmicos independentes que fazem parte do Programa Experts - iniciativa criada pela Bayer com o propósito de desenvolver e validar recomendações de manejo e boas práticas de aplicação de herbicidas à base de dicamba para o controle de plantas daninhas. Com duração de três anos, o programa teve início na safra 2018/2019 e envolve os principais acadêmicos e consultores do Brasil, que receberam três protocolos de estudos focados em tecnologia de aplicação para manejo de deriva, volatilidade e limpeza de tanque por meio de boas práticas recomendadas.

Para o líder da Estratégia de Herbicidas da Tecnologia INTACTA 2 XTEND®, André Menezes, o evento será um momento de muita troca de informação e importante para validar as melhores práticas de aplicação de herbicidas à base de dicamba. "É a chance de nos reunirmos com um grupo altamente capacitado e estratégico de pesquisa, inovação e implementação, para compartilhar esses resultados e conclusões. O lançamento desta nova tecnologia tem nos proporcionado trabalhar de forma integrada com indústria, academia e consultorias para obter e compartilhar conhecimentos que impactarão diretamente o agricultor", conta Menezes.

Parceria com indústria de pulverização

Para que o produtor tenha uma melhor experiência no campo quando a tecnologia para soja INTACTA 2 XTEND® chegar ao mercado, a Bayer tem promovido uma integração entre empresas de tecnologia, máquinas e equipamentos de pulverização. Por isso, a participarão no evento de parceiros de diversas áreas, como de fabricantes de pontas de pulverizadores (Hypro, Magnojet e Teejet), é fundamental, uma vez que eles demonstrarão as melhores tecnologias para pulverização de herbicidas.

Também estarão presentes empresas de maquinários (Jacto, AGCO, Stara, Kuhn, Case e New Holland), que apresentarão novidades do setor em máquinas e equipamentos de aplicação, e empresas de agricultura digital (Trimble, Climate FieldView™ e Agrosystem), que demonstrarão como o big data pode auxiliar o agricultor a tomar decisões mais precisas para controle de plantas daninhas.

INTACTA 2 XTEND®

Pensando em apoiar o produtor a alcançar novos patamares de produtividade com ferramentas que o auxiliem desde o plantio até a colheita, a terceira geração de biotecnologia em soja da Bayer proporcionará maior proteção contra as principais lagartas da cultura da soja, além de auxiliar num controle mais amplo de plantas daninhas. A soja com tecnologia INTACTA 2 XTEND® será tolerante aos herbicidas dicamba e glifosato.

O dicamba é um produto altamente eficiente no controle de plantas daninhas de folhas largas, como buva, caruru, corda-de-viola e picão-preto, que têm impacto relevante na produtividade das lavouras de soja no Brasil. A previsão da Bayer é que em 2019/2020 sejam iniciados os testes pré-comerciais em áreas de produtores rurais (Programa Eleitos) e o lançamento comercial da nova tecnologia no país seja em 2021, a depender de aprovações regulatórias de países importadores da soja brasileira, como, por exemplo, a China.

Para o líder de lançamento da tecnologia INTACTA 2 XTEND®, Fábio Passos, o objetivo é proporcionar ferramentas e recomendações que ajudem o dia a dia do produtor e, principalmente, impactem positivamente sua produtividade. "Vamos colaborar para que o agricultor brasileiro alcance um novo patamar de produtividade em soja", diz Passos.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar pessoas apoiando-as para superar os maiores desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional. Além disso, a companhia visa criar valor por meio da inovação e crescimento. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e a marca Bayer representa confiança, credibilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2018, com cerca de 117 mil colaboradores, obteve vendas de € 39,6 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2,6 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 5,2 bilhões. Para mais informações, acesse www.agro.bayer.com.br.

Informações à imprensa



Agência Ideal HKS

Michel Montefeltro – michel.montefeltro@idealhks.com

Telefone: (11) 97221-0309/ (16) 99975-0309

Tássia Stavela – tassia.stavela@idealhks.com

Telefone: (11) 99449-7585

Bayer – Comunicação Cropscience Brasil

Francila Calica – francila.calica@bayer.com

Telefone: (11) 98677-0894

Declarações antecipadas quanto ao futuro

Este press release pode conter declarações quanto ao futuro baseadas em suposições e previsões atuais feitas pela administração do Grupo Bayer ou suas divisões de negócios. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem causar diferenças relevantes entre os reais resultados futuros, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da Empresa e as estimativas aqui fornecidas. Tais fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer disponibilizados em seu website www.bayer.com. A Empresa não assume responsabilidade alguma pela atualização de tais declarações antecipadas quanto ao futuro nem sua adaptação a eventos ou desenvolvimentos futuros.

FONTE Bayer

Related Links

http://www.agro.bayer.com.br



SOURCE Bayer