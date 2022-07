Bayou e Wasco anunciam reinício da unidade Bayou-Wasco Insulation

"O cenário e a demanda por garantia de fluxo submarino mudaram drasticamente, e estamos entusiasmados em seguir em frente e trabalhar com a Wasco para chegar ao mercado de forma coordenada para apoiar os clientes em todas as localidades", disse Tanmay Desai, CEO da Bayou. "Também esperamos trabalhar com a presença mundial da Wasco para acelerar o crescimento de nossa divisão ODYSEA e a implementação global da tecnologia Goldilocks ("GDLX ™ ") para complementar os revestimentos à base de poliuretano e polipropileno, oferecendo mais opções aos clientes."

"Nos últimos anos, o mercado de sistemas de garantia de fluxo mudou significativamente com novas localidades que oferecem oportunidades de crescimento significativas para produtos e serviços da BWI", disse Giancarlo Maccagno, CEO do grupo Wasco Energy. "A Wasco está entusiasmada com a oportunidade de reiniciar a unidade da BWI com a Bayou e com a perspectiva de oferecer a nossos clientes um conjunto de produtos e serviços competitivos."

Sobre a The Bayou Companies

Com 80 anos de serviço excepcional, a Bayou é amplamente reconhecida como líder de mercado em revestimentos de tubos onshore e offshore e soluções de isolamento altamente especializadas para o setor de energia. Por meio de sua divisão ODYSEA, a The Bayou Companies continua a se concentrar no avanço do isolamento térmico e da garantia de fluxo para a infraestrutura submarina para seus clientes de águas profundas. Ao longo de sua longa história, a Bayou tem sido uma parceira confiável para seus clientes em seu conjunto de serviços essenciais e não deixou de investir em recursos que atendem às demandas cada vez mais complexas da comunidade de gasodutos. A Bayou investiu significativamente na construção de instalações de classe mundial em seu campus em New Iberia, na Louisiana, incluindo uma ampla área de fabricação e armazenamento que oferece logística eficiente e operações perfeitas para seus clientes.

Sobre a Wasco Energy

A Wasco Energy é um grupo líder de energia integrada que opera no mercado global. Ela oferece produtos, serviços e soluções confiáveis e competitivos para empresas de petróleo, gás e energia em todo o mundo. A Wasco Energy construiu um histórico invejável de entrega de grandes projetos nos principais mercados e continua a ampliar sua presença por meio de ofertas distintas de produtos e serviços nas áreas de serviços de gasodutos, engenharia e serviços de campo.

