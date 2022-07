Bayou et Wasco annoncent le redémarrage de l'installation d'isolation de Bayou-Wasco

« Le paysage et la demande pour l'assurance de l'écoulement sous-marin ont changé radicalement, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant et de travailler avec Wasco pour aller sur le marché de façon coordonnée afin de soutenir les clients dans toutes les régions », a déclaré Tanmay Desai, PDG de Bayou. « Nous avons également hâte de travailler avec l'empreinte mondiale de Wasco pour accélérer la croissance de notre division ODYSEA et le déploiement mondial de la technologie Goldilocks (« GDLXMC ») pour compléter les revêtements à base de polyuréthane et de polypropylène, offrant ainsi aux clients de plus grandes options. »

"Au cours des dernières années, le marché des systèmes d'assurance des flux a considérablement changé avec de nouvelles géographies offrant des opportunités de croissance significatives pour les produits et services de l'IBB", a déclaré Giancarlo Maccagno, PDG du groupe Wasco Energy. "Wasco est excité par l'opportunité de redémarrer les installations de l'IBB avec Bayou et la perspective de fournir à nos clients une suite de produits et services compétitifs."

À propos de The Bayou Companies

Avec 80 ans de service exceptionnel, Bayou est largement reconnu comme un leader sur le marché des revêtements de canalisations terrestres et offshore et des solutions d'isolation hautement spécialisées pour l'industrie de l'énergie. Grâce à sa division ODYSEA, The Bayou Companies continue de se concentrer sur l'amélioration des solutions d'isolation thermique et d'assurance de débit pour les infrastructures sous-marines de ses clients en eaux profondes. Tout au long de sa longue histoire, Bayou a été un partenaire fiable pour ses clients grâce à sa gamme de services essentiels à la mission et a continué d'investir dans des capacités qui répondent aux exigences de plus en plus complexes de la communauté pipelinière. Bayou a investi de manière significative dans la construction d'installations de classe mondiale sur son campus de New Iberia, en Louisiane, stratégiquement situé, y compris une vaste empreinte de fabrication et de stockage qui fournit une logistique efficace et des opérations transparentes pour ses clients.

À propos de Wasco Energy

Wasco Energy est un groupe énergétique intégré de premier plan qui exerce ses activités sur le marché mondial. Elle fournit des produits, des services et des solutions fiables et compétitifs aux acteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie dans le monde entier. Wasco Energy a acquis une feuille de route enviable pour la réalisation de grands projets dans les marchés clés et continue d'étendre son empreinte au moyen d'offres de produits et de services distinctes dans les domaines des services liés aux pipelines, aux services d'ingénierie et aux services sur le terrain.

Contact pour les demandes de renseignements des médias :

Pour The Bayou Companies :

Amber Murphy

[email protected]

Pour Wasco Energy :

Amanda Chong

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860633/The_Bayou_Companies_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860634/Wasco_Energy_Logo.jpg

SOURCE The Bayou Companies; Wasco Energy