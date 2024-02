BBB Industries annonce des changements stratégiques au sein de son équipe de direction

John Boyer est nommé président de la division Undercar

Maria Caballero est promue au poste de présidente de la division TERREPOWER

DAPHNE, Alabama, 12 février 2024 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB) , un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui deux changements stratégiques au sein de son équipe de direction.

John Boyer est nommé président de la division Undercar de BBB. M. Boyer travaille à BBB depuis 2015, période au cours de laquelle il a occupé différents postes, dont celui de président de TERREPOWER , la division novatrice des systèmes solaires et de la gestion du cycle de vie des batteries de véhicules électriques de BBB. La connaissance des produits et du marché et l'approche pratique de M. Boyer conviennent parfaitement pour diriger l'équipe Undercar de BBB. M. Boyer compte plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprises de fabrication, de distribution et de vente au détail de pièces automobiles affichant de hauts niveaux de rendement et une forte croissance, dont plus de 10 ans chez AutoZone.

Maria Caballero est nommée au poste de présidente de TERREPOWER, une division de BBB Industries. Madame Caballero possède plus de 30 ans d'expérience et présente un bilan exceptionnel en matière de leadership et de réalisations. Avant de se joindre à BBB, Maria Caballero a dirigé le groupe de service Visteon Electronics OE. Elle a également travaillé à la division des composantes automobiles de Ford, où elle a occupé différents postes dans les secteurs de la fabrication, de la planification d'entreprise et de la gestion de programmes. Son expertise technique, sa vaste expérience en matière d'exécution et son dévouement à l'égard des valeurs fondamentales de l'entreprise font d'elle la personne toute désignée pour diriger TERREPOWER au cours de la prochaine étape de son évolution.

« BBB est fermement résolue à dépasser les attentes de nos clients, collègues et investisseurs. Ces changements clés au sein de notre équipe de la haute direction reflètent notre quête incessante d'innovation, de croissance et d'excellence dans un contexte concurrentiel », a déclaré Duncan Gillis, PDG de BBB.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020 et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TERREPOWER est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com .

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER est un leader de l'industrie et un innovateur dans la fabrication durable de composants pour notre avenir en matière d'énergie propre et de mobilité. Du suprarecyclage à l'amélioration de la longévité et du rendement des batteries de véhicules électriques et d'autres composants à la remise à neuf et au recyclage des systèmes solaires pour stimuler l'économie circulaire, la mission de TERREPOWER est de donner une nouvelle vie aux composantes et matériaux essentiels afin de réduire les coûts et le gaspillage, de réutiliser les ressources et de protéger l'environnement. Fondée en 2009, Ontility est la marque de TERREPOWER qui propose des solutions complètes pour le cycle de vie des systèmes solaires et des systèmes de stockage d'énergie. TERREPOWER est une division de BBB Industries. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com/terrepower .