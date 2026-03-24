Más de 60 millones de adultos necesitan opciones de crédito en el país y más del 70% de estas transacciones se realizan en planes a plazos

El mercado del BNPL en México tendrá un valor de USD $13,850 millones para el año 2031

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- APLAZO, plataforma mexicana líder en soluciones de "Compra ahora, Paga después" (BNPL) ha ampliado en un 40% su línea de crédito con BBVA Spark hasta alcanzar un total de 50 millones de dólares. Esta extensión permitirá a la compañía seguir impulsando su crecimiento y ampliar el acceso a soluciones de financiación en México. De esta manera, BBVA Spark, la unidad de negocio especializada en compañías de alto crecimiento y fondos de venture capital, refuerza su apuesta por impulsar la inclusión crediticia en el país y acercar los comercios a las personas a través de herramientas digitales y flexibles como APLAZO.

BBVA Spark y APLAZO amplían financiación a 50 millones de dólares para impulsar el acceso al crédito en México BBVA Spark y APLAZO amplían financiación a 50 millones de dólares para impulsar el acceso al crédito en México

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy y seguros de que con esta extensión de crédito llegaremos fortalecidos a más personas, acercando a ellas soluciones sencillas, justas y transparentes, impulsando la inclusión crediticia en el país", comenta Ángel Peña, CEO y cofundador de APLAZO. "El crecimiento del modelo es claro, y un ejemplo es que el BNPL fue uno de los 5 modelos de pago más utilizados en el Buen Fin 2025, con el 12% de las preferencias de los usuarios, según AMVO", afirmó.

Rodrigo Velasco, Country Manager México y LatAm Head de BBVA Spark, señala "Estamos emocionados de sumarnos a la visión de Ángel y Alex, y celebramos el crecimiento y los resultados que han obtenido. Hoy APLAZO permite que millones de mexicanos paguen sus compras "a su ritmo". Desde BBVA Spark reafirmamos así nuestro compromiso de impulsar la innovación financiera del país y seguiremos siendo el aliado de los que piensan en grande".

Fundada en 2020, APLAZO ofrece soluciones de pago flexibles a comercios físicos y digitales, permitiendo a los usuarios realizar compras y pagarlas en plazos sin necesidad de tarjeta de crédito. La compañía atiende un mercado amplio en México:donde más de 60 millones de adultos necesitan opciones de crédito (ENIF 2024) y más del 70% de las transacciones de crédito se realizan en planes a plazos (Stripe, PayPal, Research and Markets sobre MSI/ BNPL). De esta manera, la marca se consolida como líder en BNPL en el país al contar con más de 300,000 descargas mensuales, millones de usuarios y más de 15,000 aliados comerciales, tanto en tiendas físicas como online, operando en diferentes segmentos como retail, viajes, entretenimiento, salud y bienestar, entre otros, ya sean comercios locales o gigantes de cadenas.

El método "Compra ahora, paga después" (BNPL, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como una opción de pago flexible y de creciente importancia, especialmente en México. Este sistema permite a los consumidores adquirir productos o servicios de forma inmediata y diferir el costo en plazos, facilitando el acceso al consumo sin la necesidad de tener una tarjeta de crédito. La facilidad de este modelo ha impulsado una expansión en el mercado mexicano , el cual se espera que pase de 3,980 millones de dólares en 2025 a 13,850 millones de dólares en 2031.

Esta operación no solo permite a BBVA Spark avanzar en su objetivo de financiar compañías innovadoras de rápido crecimiento, sino que también se alinea con la estrategia del Grupo al incluir un componente de impacto social. En concreto, a través de APLAZO la población no bancarizada puede empezar a crear un historial crediticio digital ampliando simultáneamente su acceso a bienes y servicios.

Acerca de APLAZO

APLAZO es la plataforma líder de pagos "compra ahora, paga después" (BNPL, por sus siglas en inglés) en México. Fundada con la misión de empoderar a los consumidores mediante el acceso a financiamiento responsable, fácil y transparente en solo 5 minutos, APLAZO permite a los usuarios comprar en línea o en tiendas físicas y pagar en cómodos y flexibles pagos quincenales sin necesidad de tarjeta de crédito. A través de tecnología avanzada y alianzas estratégicas con comercios de todos los tamaños, APLAZO impulsa la inclusión crediticia.

Acerca de BBVA Spark

BBVA Spark es el banco para compañías innovadoras de alto crecimiento y fondos de venture capital. BBVA Spark permite a sus clientes cubrir sus necesidades financieras en un mismo lugar, desde los productos más básicos, como cobros/pagos, nóminas, tarjetas, hasta productos de financiación estructurados, como el venture debt o Asset Backed Lending, adaptados a aquellas compañías que ya se encuentran en estadios más avanzados de desarrollo o que ya cuentan con fondos de inversores de 'venture capital' en su 'captable'.

BBVA Spark ya está presente en 5 geografías, cuenta con más de 1800 clientes y ha comprometido cerca de 1.000 millones de euros en financiación bancaria tanto para ofrecer soluciones de capital circulante como para proyectos de inversión a largo plazo.

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FUENTE APLAZO