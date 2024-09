Bc Babycare fait une entrée remarquée au salon Kind+Jugend 2024 en Allemagne

COLOGNE, Allemagne, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Bc Babycare, leader en matière de produits innovants pour les mères et les bébés, a fait une entrée remarquée à Kind+Jugend 2024, le premier salon international de l'équipement pour bébés et jeunes enfants, qui a ouvert ses portes à Cologne, en Allemagne, le 3 septembre. La marque a captivé l'attention de l'ensemble de l'industrie grâce à ses designs exceptionnels et à sa technologie révolutionnaire.

Bc Babycare fait ses débuts au salon Kind+Jugend 2024, en présentant des innovations qui remodèlent les soins aux nourrissons.

Cette année, le salon Kind+Jugend a accueilli près de 1 000 exposants de 46 pays, offrant une scène à certains des produits les plus fascinants du monde.

Bc Babycare, créé par un designer qui souhaite « créer des produits en pensant comme les parents », propose une gamme de solutions allant de l'alimentation aux vêtements en passant par les produits de première nécessité et le matériel de voyage, couvrant tout sauf le lait en poudre. L'entreprise est au service des familles modernes depuis la grossesse jusqu'à la sixième année de vie de l'enfant. Grâce à des designs avant-gardistes, des stratégies d'approvisionnement mondiales et une technologie de pointe, Bc Babycare a été plébiscité par plus de 50 millions d'utilisateurs et s'est implanté dans 30 pays tels que la Chine, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Lors de cet événement, Bc Babycare a présenté 122 produits qui réinventent l'essentiel, notamment des couches, des biberons et des gobelets d'eau au design révolutionnaire. Le porte-bébé Free Series est particulièrement remarquable. Il a été perfectionné au cours de 11 années de perfectionnement et d'innovation. Sa conception sans couture, de type gilet, permet de l'enfiler et de l'enlever facilement, avec des réglages frontaux pour une utilisation par une seule personne. En outre, la conception hyperboloïde du noyau du tabouret évite la pression de l'estomac, ce qui le rend idéal pour le rétablissement après une césarienne.

Bc Babycare est également à l'origine d'avancées significatives dans la technologie des couches avec l'introduction d'un noyau composite SAP fabriqué à partir de tissu non tissé filé, éliminant les problèmes traditionnels d'agglutination et de fragilité des noyaux en pulpe de bois et réduisant le profil de la couche à l'épaisseur d'une pièce de monnaie. La conception de sa ceinture en forme de bouton de fleur a établi une nouvelle norme dans le domaine des couches-culottes haut de gamme, répondant aux caractéristiques physiologiques et aux besoins fonctionnels uniques des bébés grâce à une gamme de produits diversifiée et spécialisée comprenant les séries Royal Lion, Air Pro et Flower Bud.

Bc Babycare étend son influence mondiale grâce à des expansions stratégiques

Bc Babycare fait des vagues dans le monde entier, non seulement grâce à sa présence en ligne sur Amazon, SHEIN, TEMU et Lazada, mais aussi dans la sphère de la vente au détail physique. Son magasin phare, un vaste espace de 500 mètres carrés situé dans la zone réservée aux mères et aux bébés du Dubai Mall, marque une étape importante dans son expansion hors ligne. L'acquisition de la société néo-zélandaise Babypantry en 2020 souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la croissance mondiale.

L'entreprise a investi stratégiquement dans sa chaîne d'approvisionnement, en travaillant en étroite collaboration avec 10 partenaires stratégiques et 10 partenaires à long terme, dont des entreprises de renom telles que Henkel en Allemagne, LYCRA aux États-Unis et Signify aux Pays-Bas. Les partenariats se concentrent sur les fibres de haute qualité, les adhésifs, les solutions d'éclairage et les matériaux spécialisés, améliorant ainsi la qualité des produits dès le départ. En optimisant sans relâche l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement, Bc Babycare a non seulement étendu l'assurance qualité des produits et l'innovation aux origines mêmes de la chaîne industrielle, mais s'est également lancé dans des projets de recherche en collaboration avec des leaders internationaux dans le domaine des matériaux.

Les débuts de Bc Babycare au salon Kind+Jugend 2024 étaient plus qu'une simple participation, c'était une proclamation de la présence solide et de la confiance de la marque sur le marché mondial. Pour l'avenir, Bc Babycare se consacre à l'amélioration continue de la conception et de la recherche et du développement, afin de fournir aux mères et aux bébés du monde entier des produits et des services de qualité, pratiques et sûrs. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une ambition plus large visant à stimuler la croissance durable et à élever les normes du secteur au niveau mondial.

