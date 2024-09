Bc Babycare feiert ein glanzvolles Debüt auf der Kind+Jugend 2024 in Deutschland

KÖLN, Deutschland, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Bc Babycare, ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Produkte für Mütter und Babys, gab ein bemerkenswertes Debüt auf der Kind+Jugend 2024, der führenden internationalen Messe für Baby- und Kleinkindausstattung, die am 3. September in Köln, Deutschland, eröffnet wurde. Die Marke erregte mit ihrem außergewöhnlichen Design und ihrer bahnbrechenden Technologie branchenweite Aufmerksamkeit.

Bc Babycare präsentiert sich erstmals auf der Kind+Jugend 2024 und stellt Innovationen vor, die die Säuglingspflege neu gestalten

Die diesjährige Kind+Jugend bot mit fast 1.000 Ausstellern aus 46 Ländern eine Bühne für einige der interessantesten Produkte der Welt.

Bc Babycare, gegründet von einer Designerin mit der Vision, „Produkte zu kreieren, indem man wie Eltern denkt", bietet eine Reihe von Lösungen an, die von Nahrung und Kleidung bis hin zum täglichen Bedarf und Reisezubehör reichen - und alles außer Milchpulver abdecken. Das Unternehmen betreut moderne Familien von der Schwangerschaft bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes. Mit avantgardistischem Design, globalen Beschaffungsstrategien und Spitzentechnologie hat Bc Babycare die Anerkennung von mehr als 50 Millionen Nutzern gewonnen und ist in 30 Ländern wie China, Japan, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich am stärksten verankert.

Auf der Veranstaltung stellte Bc Babycare 122 Produkte vor, die die Grundlagen neu erfinden, darunter revolutionäre Designs für Windeln, Babyflaschen und Trinkbecher. Besonders hervorzuheben ist die Free Series Baby Carrier, die in 11 Jahren engagierter Weiterentwicklung und Innovation perfektioniert wurde. Das nahtlose, westenähnliche Design erleichtert das An- und Ausziehen und lässt sich an der Vorderseite verstellen, so dass sie auch von einer Person getragen werden kann. Darüber hinaus vermeidet das hyperbolische Design des Stuhlkerns Druck auf den Magen, was ihn ideal für die Erholung nach einem Kaiserschnitt macht.

Bc Babycare hat mit der Einführung eines SAP-Verbundkerns aus Spunlace-Vliesstoff, der die traditionellen Probleme der Klumpenbildung und Zerbrechlichkeit von Zellstoffkernen beseitigt und das Profil der Windel auf die Dicke einer Münze reduziert, ebenfalls bedeutende Fortschritte in der Windeltechnologie erzielt. Das Design mit dem Blumenknospen-Bund hat einen neuen Standard für Premium-Saugwindeln gesetzt, der den einzigartigen physiologischen Eigenschaften und funktionellen Bedürfnissen von Babys durch eine vielfältige und spezialisierte Produktpalette gerecht wird, darunter die Royal Lion-, Air Pro- und Flower Bud-Serien.

Bc Babycare erweitert seinen weltweiten Einfluss durch strategische Expansionen

Bc Babycare schlägt weltweit Wellen, nicht nur mit seiner Online-Präsenz auf Amazon, SHEIN, TEMU und Lazada, sondern auch im physischen Einzelhandel. Der Flagship-Store, eine 500 Quadratmeter große Fläche in der Mutter- und Babyzone der Dubai Mall, markiert einen bedeutenden Schritt in der Offline-Expansion des Unternehmens. Die Übernahme des neuseeländischen Unternehmens Babypantry im Jahr 2020 unterstreicht das Engagement für globales Wachstum.

Das Unternehmen hat strategisch in seine Lieferkette investiert und arbeitet eng mit 10 strategischen Partnern und 10 langfristigen Partnern zusammen, zu denen namhafte Unternehmen wie Henkel in Deutschland, LYCRA in den USA und Signify in den Niederlanden gehören. Die Partnerschaften konzentrieren sich auf hochwertige Fasern, Klebstoffe, Beleuchtungslösungen und Spezialmaterialien und verbessern die Produktqualität von Grund auf. Durch die unermüdliche Optimierung der Infrastruktur der Lieferkette hat Bc Babycare nicht nur die Qualitätssicherung und die Innovation der Produkte bis zum Ursprung der industriellen Kette ausgedehnt, sondern auch gemeinsame Forschungsprojekte mit internationalen Materialführern gestartet.

Das Debüt von Bc Babycare auf der Kind+Jugend 2024 war mehr als nur eine Teilnahme; Es war eine Proklamation der starken Präsenz und des Vertrauens der Marke auf dem globalen Markt. Mit Blick auf die Zukunft widmet sich Bc Babycare der kontinuierlichen Verbesserung von Design und Forschung und Entwicklung, um Müttern und Babys auf der ganzen Welt hochwertige, praktische und sichere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Dieses Engagement ist Teil eines umfassenderen Bestrebens, nachhaltiges Wachstum zu fördern und die Branchenstandards weltweit anzuheben.

