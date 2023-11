BDM DIGITAL: um criptoativo revolucionário e com efeitos práticos imediatos

CAMPO GRANDE, Brasil, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o novo marco regulatório dos criptoativos, o segmento da Tecnologia da Informação voltado à criação de produtos financeiros experimentou uma notável evolução, passando de um ativo de investimento para uma alternativa viável de meio de pagamento para transações do dia a dia.

Acompanhando as tendências internacionais, o BDM DIGITAL (Bônus Dourado Mercantil), emergiu como uma das opções mais seguras e confiáveis existentes, pela sua capacidade de servir como meio de pagamento e pela facilidade do usuário adquirir ou acessar determinados produtos, funcionalidades e serviços financeiros.

O BDM DIGITAL foi criado em 2020 e seu diferencial é dispor de um amplo ecossistema de empresas, negócios e pessoas que oferecem seus serviços e produtos por troca deste ativo tokenizado. Importante ressaltar que a blockchain do BDM DIGITAL é uma plataforma 100% nacional.

Mas afinal, o que é "blockchain"? Em termos simples, blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite o armazenamento seguro e transparente de informações. A Blockchain do BDM DIGITAL atua como um "livro-razão" imutável, registrando cada transação de forma verificável, transparente e cumprindo os mais altos níveis de compliance e prevenção de riscos.

O token de utilidade do BDM DIGITAL, portanto, é criptografada e seus programadores ainda aprimoraram o chamado proof-of-stake (prova de participação) para a validação do mecanismo de transações, dando maior rapidez na execução do aplicativo.

O time de Compliance jurídico e financeiro do BDM DIGITAL destaca a importância dos investidores brasileiros buscarem acompanhar as mudanças legislativas e os pareceres de orientação da CVM e do Banco Central do Brasil, especialmente à luz de eventos recentes. Ou seja, em situações de guerra como da Ucrânia ou em Israel, nota-se cada vez mais a importância de adoção de medidas de KYC (Know Your Customer) ou KYP (Know Your Partner) por parte das gestoras de ativos digitais e criptomoedas, haja vista o uso indevido de criptomoedas em atividades ilegais ligadas ao terror. Isso destaca a relevância direta da Blockchain do BDM DIGITAL na segurança internacional.

O CBO do BDM DIGITAL, Alex Sander de Oliveira, ressalta o contexto crucial do criptoativo no cenário mundial: "Estamos testemunhando uma transformação na maneira como as pessoas percebem e utilizam seus investimentos e recursos financeiros. O BDM Digital está comprometido em oferecer uma alternativa segura e eficiente para as transações financeiras, contribuindo não apenas para a segurança dos dados, mas também oferecendo uma solução digital que agregue valor aos seus clientes."

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/2284662/Alex_CEO_BDM.jpg

FONTE BDM DIGITAL