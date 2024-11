BE OPEN a présenté ses initiatives en matière de développement durable et a célébré les derniers lauréats du concours lors de la COP29 à Bakou

Lors de l'Extreme Hangout Zone de la COP29, la fondation a partagé les motivations de son programme de concours pour étudiants, qui se concentre sur un objectif chaque année et qui a jusqu'à présent couvert l'ODD 12 : Consommation et production durables, l'ODD 11 : Villes et communautés durables, l'ODD 2 : Faim « zéro », ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable et l'ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et plus durable.

Dans son discours aux invités de la COP29, la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, explique l'engagement de BE OPEN dans le programme : « Chaque année, nous recueillons des centaines de projets exceptionnels, bien documentés et créatifs de jeunes du monde entier. Chaque année, nous constatons qu'éduquer et motiver les jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs du changement durable est la meilleure façon d'avancer. Et chaque année, nous essayons d'en faire plus en leur offrant une plateforme de discussion et d'échange d'idées, en leur offrant des possibilités d'auto-éducation, en renforçant leur confiance et en les aidant à se rendre compte qu'ils sont importants ».

Les présentations des équipes gagnantes ont été au cœur de la session : les gagnants du vote du public Tshepiso Motau, Tsebo Mokwena et Bongeka Buthelezi, étudiants en design industriel à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, ont présenté leur projet Swiftguard Early Flood Warning System. Il s'agit d'un système de communication intégré révolutionnaire conçu pour fournir des alertes précoces en cas d'inondation. Le système comprend une bouée de télémétrie, une tour de signalisation et un système d'alarme solaire.

Emilia Ziolek, étudiante en conception de produits et en technologie à l'université de Limerick, en Irlande, lauréate du troisième prix et du prix du fondateur, a parlé de son concept de reconception de la forme des turbines à énergie marémotrice avec biomimétisme - une étape vers une nouvelle conception de turbines sans pales. Leur design rationalisé réduit l'impact sur la vie marine en éliminant les pales rotatives et améliore l'efficacité de la conversion énergétique.

Les lauréates du premier prix Darcy Rincón et Michelle Aljure, étudiantes en biodesign à l'Universidad de los Andes, en Colombie, ont présenté leur système Inspira. Le projet vise à introduire la culture de la spiruline dans les quartiers à faibles revenus de Bogota ; il a pour objectif de lutter contre la malnutrition, de créer de nouvelles opportunités de revenus et d'améliorer la durabilité au sein des communautés vulnérables. Ce fut un honneur de voir des représentants de l'ambassade de Colombie dans le public, venus soutenir ces présentateurs.

Après les présentations, BE OPEN a invité les étudiants présents dans l'auditoire à se joindre au projet en cours Designing Futures 2050, conçu pour sensibiliser les étudiants et les futurs professionnels à la nécessité d'une action durable urgente dans les réalités d'aujourd'hui. Le concours espère contribuer à la mise en œuvre réaliste des valeurs de durabilité en identifiant et en promouvant des idées qui soutiennent la transition mondiale vers un avenir durable.

BE OPEN récompensera les meilleurs travaux avec des prix allant de 2 000 à 5 000 euros et des voyages à l'occasion d'événements majeurs liés au développement durable. BE OPEN croit fermement que les approches créatives innovantes et l'implication des jeunes dans des actions significatives en leur offrant éducation et motivation sont la clé du passage à une existence durable.

