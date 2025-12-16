Le concours BE OPEN Reginal Art établit des partenariats pour la scène de l'Afrique de l'Ouest

LUGANO, Suisse, Décembre 16, 2025 /PRNewswire/ -- Le concours régional pour les artistes émergents BE OPEN Regional Art, développé par le think-tank humanitaire BE OPEN d'Elena Baturina, est fier d'annoncer les partenariats établis pour la région de l'Afrique de l'Ouest.

BE OPEN Regional Art achève le programme 2025 en continuant à sélectionner les artistes dont les œuvres représentent le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique, afin de les présenter dans la galerie BE OPEN Art et de leur offrir un soutien et une plus grande visibilité. La douzième phase du programme couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, ainsi que le Togo, Sainte-Hélène, l'Ascension et Tristan da Cunha.

En ce qui concerne le concours pour l'Afrique de l'Ouest, BE OPEN Regional Art a bénéficié du soutien d'organisations telles que l'African Heritage Centre, la Society of Nigerian Artists (SNA), l'Association Arts Burkina et la National Gallery of Art (Abuja).

Le African Heritage Centre est une organisation canadienne à but non lucratif dont la mission est de célébrer et d'amplifier la beauté, la profondeur et la richesse des cultures et des traditions africaines. Le centre accueille des événements, organise des expositions numériques, soutient les artistes et les créateurs, et propose des ressources éducatives qui mettent en valeur la beauté et la force du patrimoine africain.

La Society of Nigerian Artists (SNA) est l'organisation professionnelle la plus importante du Nigeria, qui se consacre au soutien et à l'amélioration du domaine des arts visuels. Sa mission est de célébrer l'art visuel nigérian et de favoriser une communauté inclusive qui relie les artistes locaux, les passionnés de culture et les défenseurs, et qui nourrit la créativité, la croissance professionnelle et la fierté culturelle.

L'association Association Arts Burkina est une association d'artistes burkinabés qui a pour but de promouvoir l'art et la culture burkinabés sous toutes leurs formes, tant au niveau régional qu'international. Elle accumule et représente des œuvres originales créées par des artistes burkinabés.

La National Gallery of Art à Abuja est la galerie faîtière qui supervise les activités de toutes les galeries du Nigeria, qu'elles soient publiques ou privées. La National Gallery of Art a été créée pour servir de dépositaire de l'esprit créatif du Nigeria et pour promouvoir l'art moderne nigérian au niveau local et mondial.

BE OPEN exprime sa profonde gratitude à ces organisations pour leur soutien constant aux artistes locaux et pour leur aide à toucher les jeunes talents de la région.