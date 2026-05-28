BE OPEN annonce les lauréats des premier, deuxième et troisième prix du concours DESIGN EQUALITY with Innovation en faveur des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies

LUGANO, Suisse, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY with Innovation est devenu le 7e concours international du programme axé sur les ODD pour les étudiants et les diplômés géré par l'initiative socioculturelle BE OPEN et ses partenaires. Depuis 2019, le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable, en mettant l'accent sur le programme de développement durable de l'ONU .

Founder of BE OPEN Elena Baturina

Lors de l'ouverture de la 69e session de la Commission de la condition de la femme, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : « En garantissant l'accès des filles à une éducation de qualité et en ouvrant aux femmes les portes d'un travail décent, nous donnons un coup de fouet à la croissance économique et nous forgeons des économies plus fortes. »

BE OPEN a encouragé la participation des femmes à l'innovation, aux initiatives communautaires et aux petites entreprises durables en consacrant le concours 2025/2026 à la réalisation de l'ODD n° 5, c'est-à-dire à la promotion de solutions qui défendent et font progresser l'égalité des sexes, répondent aux besoins des femmes et des jeunes filles et encouragent les femmes à innover et à entreprendre.

Sur plusieurs centaines de candidatures, cinquante ont été retenues comme mentions honorifiques. Les lauréats des trois premiers prix ont été sélectionnés par un jury international composé de professionnels du développement durable, d'universitaires, de concepteurs et d'experts en politiques et pratiques environnementales :

Le premier prix de 5 000 euros est attribué à Norah Kimathi, diplômée de l'université de Strathmore, au Kenya. Norah est titulaire d'une licence en informatique, en sciences informatiques et en ingénierie robotique. Son site Zerobionic est un exosquelette robotique alimenté par l'IA et conçu pour améliorer l'accès des filles sourdes et malentendantes à l'enseignement des STIM.

Le deuxième prix de 3 000 euros est attribué à Victress Igboanusim de l'université de l'État d'Imo, au Nigeria, pour Calyx-Probe, un dispositif de diagnostic portable alimenté par l'IA et conçu pour améliorer l'accès aux soins de santé génésique non invasifs.

Le troisième prix de 2 000 euros a été décerné à Lennox Omondi et aux membres de son équipe, Dullah Shiltone, Keylie Muthoni et Brian Ndung'u, diplômés de l'université St Paul, au Kenya. Leur site Ecobana est un projet de fabrication circulaire qui transforme les déchets agricoles de la banane en serviettes hygiéniques biodégradables pour les femmes et les jeunes filles des communautés défavorisées.

Elena Baturina, entrepreneuse à succès et fervente partisane de l'innovation, fondatrice de BE OPEN, a fait l'éloge des lauréats et de tous les participants : « Alors que les défis mondiaux deviennent de plus en plus complexes et interconnectés, les méthodes traditionnelles sont souvent insuffisantes. Pour répondre aux problèmes urgents d'aujourd'hui, il faut une pensée nouvelle, une collaboration interdisciplinaire et une expérimentation audacieuse. Et c'est exactement ce que nous voyons dans les incroyables projets soumis à Design Equality par des jeunes du monde entier. Nous avons le privilège d'être témoins et de soutenir le pouvoir créatif des jeunes qui nous rapprochera de l'égalité, créant ainsi davantage de leaders du changement durable ».

Les lauréats du vote du public et du prix du choix du fondateur seront annoncés en juin 2026. En plus des bourses, tous les lauréats recevront un voyage entièrement payé pour participer à un événement majeur lié au développement durable afin de pouvoir présenter leurs projets à des décideurs et à un public mondial.

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