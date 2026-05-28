BE OPEN anuncia los ganadores del concurso DESIGN EQUALITY with Innovation en apoyo de los ODS de la ONU

-BE OPEN anuncia los ganadores del primer, segundo y tercer premio en el concurso DESIGN EQUALITY with Innovation en apoyo de los ODS de la ONU

LUGANO, Suiza, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY with Innovation se convirtió en la séptima competición internacional del programa centrado en los ODS para estudiantes y graduados, organizado por la iniciativa sociocultural BE OPEN y sus socios. Desde 2019, el programa busca fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de jóvenes creativos para un futuro más próspero y sostenible, con especial atención al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Founder of BE OPEN Elena Baturina

En la inauguración del 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó: "Al garantizar el acceso a una educación de calidad para las niñas y abrir las puertas a oportunidades de trabajo decente para las mujeres, impulsamos el crecimiento económico y forjamos economías más sólidas".

BE OPEN se sumó al fomento de la participación de las mujeres en la innovación, las iniciativas comunitarias y las pequeñas empresas sostenibles, dedicando el concurso 2025/2026 a contribuir al logro del ODS nº 5, que consiste en promover soluciones que defiendan y promuevan la igualdad de género, satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas, y promuevan a las mujeres como innovadoras y emprendedoras.

De entre varios cientos de propuestas, cincuenta fueron preseleccionadas como menciones honoríficas. Los ganadores de los tres primeros premios fueron seleccionados por un jurado internacional integrado por profesionales de la sostenibilidad, académicos, diseñadores y expertos en políticas y prácticas ambientales:

El primer premio de 5.000 euros se otorga a Norah Kimathi, graduada de la Universidad de Strathmore, Kenia. Norah es licenciada en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática y Robótica. Su proyecto Zerobionic es un exoesqueleto robótico con inteligencia artificial diseñado para mejorar el acceso a la educación STEM para niñas sordas y con discapacidad auditiva.

El segundo premio de 3.000 euros se otorga a Victress Igboanusim de la Universidad Estatal de Imo, Nigeria, por Calyx-Probe, un dispositivo de diagnóstico portátil con inteligencia artificial diseñado para mejorar el acceso a la atención médica reproductiva no invasiva.

El tercer premio de 2.000 euros se otorga a Lennox Omondi y a los miembros de su equipo Dullah Shiltone, Keylie Muthoni y Brian Ndung'u, graduados de la Universidad de St. Paul, Kenia. Su proyecto Ecobana es un proyecto de fabricación circular que transforma los residuos agrícolas del banano en compresas sanitarias biodegradables para mujeres y niñas en comunidades desfavorecidas.

La exitosa empresaria y ferviente defensora de la innovación, Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, elogió a los ganadores y a todos los participantes: "A medida que los desafíos globales se vuelven más complejos e interconectados, los métodos tradicionales a menudo resultan insuficientes. Abordar los problemas urgentes de hoy exige ideas innovadoras, colaboración interdisciplinaria y experimentación audaz. Y esto es precisamente lo que vemos en los increíbles proyectos presentados a Design Equality por jóvenes de todo el mundo. Nos sentimos privilegiados de presenciar y apoyar el poder creativo de la juventud, que nos acercará a la igualdad y, por lo tanto, formará más líderes del cambio sostenible".

Los ganadores del Premio del Público y del Premio del Fundador se anunciarán en junio de 2026. Además de las subvenciones, todos los ganadores recibirán un viaje con todos los gastos pagados a un importante evento relacionado con la sostenibilidad para poder presentar sus proyectos a responsables políticos y audiencias internacionales.

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