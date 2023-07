BE OPEN Art félicite les lauréats de son concours d'art régional dédié aux caraïbes

LONDRES, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Chaque mois, des œuvres de 20 artistes émergents d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de la Dominique, de la Grenade, de la Guyane, d'Haïti, de la Jamaïque, du Suriname, de Trinité-et-Tobago, etc. ont été affichées dans la galerie en ligne pour permettre au public de choisir l'artiste régional du mois.

En avril, mai et juin, le titre a été donné à Keyonne 'Keeks' Yarde, Barbade; Kamlah Kew, Antigua-et-Barbuda et Anna Gibson, Barbade.

Basé sur le nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique de BE OPEN, Kamlah Kew , une artiste autodidacte née à Antigua-et-Barbuda, a été nommée l'Artiste de la région pour les Caraïbes.

L'art de Kamlah est inspiré par « la beauté dans les petits moments, dans les relations humaines avec les autres et le Divin et est imprégné de mon amour pour mon éducation caribéenne et mon patrimoine africain ». L'artiste explore les thèmes de la famille et de la foi d'une manière qui centre et célèbre les expériences des personnes de la diaspora africaine. Elle travaille principalement avec des médiums numériques et acryliques, utilisant des couleurs audacieuses et vibrantes, qui véhiculent l'énergie et la chaleur qu'elle ressent lors de la création de ses œuvres.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a commenté le résultat de la scène caribéenne : « Grâce à ce concours, nous en apprenons beaucoup sur la vision, le talent et le caractère unique des artistes caribéens, mais aussi le terrain fertile qu'ils ont malgré tout en commun. À travers leurs yeux créatifs, nous voyons la beauté des gens, les couleurs vibrantes de la nature, les spécificités culturelles et traditionnelles de l'image. BE OPEN Regional Art sera fier de les aider à obtenir une attention méritée et d'aider le monde à découvrir leur talent de manière plus approfondie. Personnellement, Kristianne Buxo, de la Grenade, est ma préférée. »

En 2023, la compétition se concentrera sur l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale. Le concours régional s'ajoute au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, et le public nomme l'artiste du mois et de l'année.

