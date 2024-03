BE OPEN Art Gallery kündigt den Künstler des Monats Februar 2024 an

LONDON, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine von Elena Baturinas BE OPEN Think Tank entworfene Online-Galerie, freut sich, den Künstler des Monats Februar bekannt zu geben, der im Laufe des Monats durch die Mehrheit der Stimmen ausgewählt wurde.

BE OPEN Art gratuliert der talentierten Lisa Einkemmer, einer autodidaktischen Malerin aus Österreich. Lisa arbeitet mit Öl- und Acrylfarben auf Leinwand. Obwohl Kreativität schon immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat, begann Lisa erst vor ein paar Jahren mit der Malerei. Sie ist ausgebildete Grafikdesignerin und hat früher Zeichnungen und Illustrationen angefertigt, die sie nun in ihre Gemälde umsetzt. Für Lisa ist die Malerei eine Möglichkeit, die Welt um sie herum zu erkunden. Sie ist immer wieder fasziniert von der Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt, was ein wiederkehrendes Thema in ihren Werken ist.

Für die Ausstellung in der Galerie wählt BE OPEN Art Künstler*innen in einem frühen Stadium ihrer Karriere aus, die soziales Bewusstsein, philosophische Aussagen und ästhetische Lösungen für die Missstände der heutigen Welt, wie Ungleichheit, mangelnde Vielfalt, Umweltprobleme und Konsumverhalten, in den Vordergrund stellen. Das Projekt sieht seine Rolle in der Suche nach den neuen Influencern in der Kunstszene und lädt alle dazu ein, an diesem Prozess mitzuwirken.

Mit dem Ziel, junge Talente zu präsentieren und zu fördern, lud BE OPEN Art in den letzten drei Jahren jeden Monat Kunstbegeisterte ein, den besten Künstler unter den 20 in der Online-Galerie ausgestellten zu wählen. Aus den 12 Monatssiegern wird der Künstler, dessen Werke im Laufe des Jahres die meisten Stimmen erhalten, zum Künstler des Jahres gekürt und erhält ein Stipendium von 1000 €.

BE OPEN Art ist eine Onlinekunstgalerie, die von der Stiftung BE OPEN gegründet wurde, um aufstrebenden Künstler*innen die Gelegenheit zu geben, ihre Werke der Welt zu präsentieren. Im Jahr 2023 wurde ein regionaler Wettbewerb für die Künstlerinnen und Künstler ins Leben gerufen, die die künstlerische Identität ihrer Regionen am besten repräsentieren. Dieser Wettbewerb wird 2024 fortgesetzt.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, die von der in Österreich lebenden internationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina gegründet und unterstützt wird. Es handelt sich um eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen Lösungen für morgen zu entwickeln.