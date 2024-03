La galerie BE OPEN Art annonce l'artiste de février 2024

LONDRES, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie en ligne conçue par le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina, est heureuse d'annoncer l'artiste du mois de février, sélectionnée par la majorité des votes parmi les évaluations mensuelles.

BE OPEN Art félicite la talentueuse peintre autodidacte autrichienne Lisa Einkemmer . Lisa travaille à la peinture à l'huile et à la peinture acrylique sur toile. Alors que la créativité a toujours joué un rôle important dans sa vie, Lisa a commencé à peindre il y a seulement quelques années. Elle a été formée en tant que graphiste et a utilisé pour créer des dessins et des illustrations qui se traduisent maintenant dans ses peintures. Pour Lisa, la peinture est une façon d'explorer le monde qui l'entoure. Elle est toujours fascinée par la relation entre les gens et leur environnement, qui est un thème récurrent dans son œuvre.

Pour être exposés dans la galerie, BE OPEN Art sélectionne des artistes au début de leur carrière qui mettent la conscience sociale, la signification philosophique et les solutions esthétiques au service des maux du monde contemporain, tels que l'inégalité, le manque de diversité, les questions environnementales et le consumérisme. D'une certaine manière, le projet se donne pour mission de rechercher les nouveaux acteurs de la scène artistique et invite chacun à contribuer à ce processus.

Visant à mettre en valeur et à soutenir les jeunes talents, BE OPEN Art a invité chaque mois depuis trois ans les amateurs d'art à choisir le meilleur artiste parmi les 20 exposés dans la galerie en ligne. Parmi douze lauréats mensuels, l'artiste dont les œuvres remportent la majorité des votes tout au long de l'année devient artiste de l'année et reçoit une subvention de 1 000 €.

BE OPEN Art est une galerie d'art en ligne créée par la fondation BE OPEN avec l'ambition d'offrir aux artistes émergents l'occasion de présenter leurs œuvres au monde entier. En 2023, un concours régional a été mis en place pour les artistes qui représentent le mieux l'identité artistique de leur région, qui se poursuivra en 2024.