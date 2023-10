BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art en Asie du Sud-Est

LONDRES, 14 octobre 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Chaque mois, de juillet à septembre 2023, des œuvres de 20 artistes émergents des pays de l'Asie du Sud-Est (Brunei, Cambodge, Timor oriental, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) ont été affichées dans la galerie en ligne pour que le public puisse sélectionner l'artiste régional du mois.

En juillet, août et septembre, les titres ont été donnés , consécutivement à Maziyah Yussof , une artiste multidisciplinaire de Brunei; Dabi Arnasa , une artiste de Bali, et un autre artiste de Bali du nom artistique de Awshitttttt .

Sur la base du nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique de BE OPEN, le gagnant du mois d'août Awshitttttt est devenu l'artiste de la région pour l'Asie du Sud-Est. Il se verra offrir une bourse de 500 euros de BE OPEN.

Artiste autodidacte né en 1996, Awshitttttt a une passion pour le dessin et l'illustration depuis son enfance. Aujourd'hui artiste professionnel, il se concentre sur la peinture numérique et les peintures murales publiques à grande échelle. La peinture de portrait, l'illustration et l'art urbain sont ses domaines d'expertise artistique. Sa marque de fabrique est l'incorporation de la délicate et emblématique fleur de marguerite comme symbole de paix, d'amour et de positivité.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a également sélectionné son artiste préféré dans la région, Chau le Thai Huyen, une peintre numérique du Vietnam, qui décrit son propre style comme « impulsif et semblable à un enfant naïf, avec des couleurs constructives et harmonieuses et une composition audacieuse. »

Le 1er octobre, le concours s'est tourné vers l'Afrique centrale.

Le concours régional s'ajoute au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, et le public nomme l'artiste du mois et de l'année.

SOURCE BE OPEN Foundation