BE OPEN Art lance la dernière étape du concours régional en 2023 pour soutenir les artistes émergents d'Afrique centrale

LONDRES, 14 octobre 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Au début de l'année 2023, l'équipe d'experts de la communauté BE OPEN a commencé à sélectionner les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une certaine région pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité.

La quatrième étape du programme couvre cette année les pays d'Afrique centrale : Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo - Brazzaville, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, São Tomé et Principe.

L'étape durera trois mois. Le gagnant régional sera désigné et recevra 500 euros à la fin de l'année. Entre-temps, les œuvres de 20 artistes émergents des pays cités seront affichées chaque mois dans la galerie en ligne, et un vote du public désignera l'Artiste de la Région du mois. À la fin de l'étape, l'un des gagnants mensuels deviendra l'Artiste de la Région, en fonction du nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique BE OPEN.

Jusqu'à présent, trois lauréats régionaux ont participé au programme. La première étape du concours BE OPEN Regional Art a été consacrée à l'art de la Méditerranée orientale. Une sélection d'œuvres a formé une exposition qui a eu lieu en juin 2023 à Nicosie, à Chypre. La deuxième étape a célébré les artistes des Caraïbes et la troisième s'est concentrée sur l'Asie du Sud-Est.

Le concours régional se déroulera parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année.

SOURCE BE OPEN Foundation