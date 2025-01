BE OPEN Art lance le premier concours régional de 2025 pour soutenir les artistes émergents d'Asie du Sud

LUGANO, Suisse, 5 janvier 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, une galerie en ligne créée par le groupe de réflexion humanitaire BE OPEN d'Elena Baturina, continue d'organiser BE OPEN Regional Art, le concours régional pour les artistes émergents visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leurs identités régionales, culturelles et ethniques, pour la troisième année maintenant.

En 2025, la communauté d'experts BE OPEN continuera à sélectionner les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une région donnée pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité.

La première phase de la troisième année du programme couvrira les pays d'Asie du Sud : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Pakistan, Népal, Afghanistan et Sri Lanka. L'étape dure traditionnellement trois mois, et le gagnant régional pour l'Asie du Sud sera annoncé et recevra 500 euros au début du mois d'avril. À partir de cette étape, chaque lauréat régional sélectionné par le public recevra non seulement un prix en argent, mais aussi le coup de cœur du fondateur.

Entre-temps, les œuvres de 20 artistes émergents des pays cités seront affichées chaque mois dans la galerie en ligne, et un vote du public désignera l'artiste régional du mois. À l'issue de l'étape, l'un des gagnants mensuels deviendra l'artiste de la région, en fonction du nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique BE OPEN.

Le concours régional se déroule parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, en utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année.

Avec l'ambition de soutenir les talents émergents, BE OPEN Art sélectionne des artistes en début de carrière qui mettent l'accent sur la conscience sociale et les solutions esthétiques aux maux du monde contemporain. Le projet se donne pour mission de rechercher de nouveaux influenceurs sur la scène artistique et invite tout le monde à y contribuer.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale soutenue par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires internationale basée en Autriche.