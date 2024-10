BE OPEN Art lanciert den letzten regionalen Wettbewerb des Jahres 2024 zur Förderung von aufstrebenden Künstlern des südlichen Afrikas

LONDON, 19. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Galerie, die von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN ins Leben gerufen wurde, setzt BE OPEN Regional Art fort, den regionalen Wettbewerb für aufstrebende Künstler, der diejenigen unterstützen soll, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert.

Auch im Jahr 2024 wird die Expertengemeinschaft von BE OPEN die Künstler, die die künstlerische Tradition einer bestimmten Region am besten repräsentieren, für die BE OPEN Kunstgalerie auswählen und ihnen eine größere Sichtbarkeit bieten.

Die vierte Phase des zweiten Jahres der Programmlaufzeit betrifft die Länder des südlichen Afrikas: Angola, Botsuana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Swasiland, Sambia und Simbabwe.

Die Etappe wird traditionsgemäß drei Monate dauern und der regionale Gewinner für das südliche Afrika wird Ende Dezember 2024 bekannt gegeben und mit 500 Euro ausgezeichnet. Bis dahin werden jeden Monat Kunstwerke von 20 aufstrebenden Künstlern aus den genannten Ländern in die Online-Galerie ausgestellt, und der regionale Künstler des Monats wird durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Am Ende dieser Phase wird einer der monatlichen Gewinner zum Künstler der Region gekürt, basierend auf der Anzahl der erhalten Stimmen aus dem öffentlichen Voting und der Stimmen der Mitglieder der BE OPEN Art Community.

Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstlerinnen und Künstler für die Galerie auswählen und per Online-Abstimmung die Künstlerin / den Künstler des Monats und die Künstlerin / den Künstler des Jahres küren.

Mit dem Ziel, aufstrebende Talente zu unterstützen, wählt BE OPEN Art Künstlerinnen und Künstler in einem frühen Stadium ihrer Karriere aus, die ein soziales Bewusstsein zeigen und ästhetische Lösungen für die Missstände der heutigen Welt anstreben. Das Projekt sieht seine Aufgabe in der Suche nach neuen Influencern in der Kunstszene und lädt alle ein, einen Beitrag zu leisten.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think-Tank, dessen Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der in Österreich ansässigen internationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina unterstützt wird.