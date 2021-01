BE OPEN et Cumulus dévoilent le jury du concours étudiant « Design for Sustainable Cities » en soutien aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU

LONDRES, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- « Design for Sustainable Cities » est un concours étudiant international organisé par BE OPEN et Cumulus en soutien à l'ODD11 des Nations Unies : Villes et communautés durables. Son objectif est de reconnaître et de promouvoir les meilleurs projets de design développés par de jeunes créateurs capables de s'attaquer aux tâches définies par le programme des ODD des Nations Unies.

Le concours est ouvert aux étudiants et aux diplômés de toutes les disciplines de l'art, du design, de l'architecture et des médias des universités du monde entier. Leurs meilleures idées, qu'il s'agisse d'une candidature individuelle ou par équipe, peuvent remporter des prix de 5 000 € à 2 000 € de la part de BE OPEN, et entrer dans la liste des 50 mentions honorifiques qui seront présentées dans la galerie en ligne du concours.

La liste honorifique et les soumissions gagnantes seront sélectionnées par un jury international composé de designers, d'architectes, d'universitaires et d'experts dans les domaines concernés dont le travail porte particulièrement sur la recherche d'approches de conception non conventionnelles aux problèmes de l'humanité.

Au nom de BE OPEN, la fondatrice Elena Baturina souhaite la bienvenue aux membres du jury : « Nous sommes ravis d'avoir réuni un panel aussi extraordinaire et diversifié, et nous sommes profondément reconnaissants du temps et de l'expertise que le jury est prêt à partager lors de la compétition. Une période passionnante nous attend une fois que tous les projets seront soumis, remplie de travail acharné et de découvertes étonnantes. J'ai hâte de voir la meilleure sélection des soumissions sur lesquelles notre jury se prononcera. »

BE OPEN et Cumulus sont fiers et heureux de dévoiler les membres du jury du concours Design for Sustainable City :

Luisa Collina, présidente du jury. Ph.D, professeur titulaire de design, doyenne de l'école de design Politecnico di Milano et déléguée du recteur pour les relations extérieures de l'université. Ancienne présidente de Cumulus, membre du Conseil consultatif scientifique et artistique ( SAAB) de l'École des arts, du design et de l'architecture de l'Université Aalto ( Helsinki ), Luisa a coordonné plusieurs projets pour le 150 e anniversaire de Politecnico di Milano et pour l'Exposition universelle 2015. Elle a également été membre du Comité scientifique de la XXI e triennale internationale organisée à Milan en 2016.

Regitze Marianne Hess, architecte MAA, professeur de pratique en urbanisme. Regitze est éducatrice, écrivaine, éditrice et animatrice d'échange de connaissances pour divers forums internationaux sur les villes et l'environnement bâti, la gouvernance urbaine et le design.

José Allard, Ph. D., est un designer chilien en exercice, professeur associé à la Pontifica Universidad Católica de Chile, où il a occupé le poste de directeur de l'école de design.

Francisca Astaburuaga est architecte UC à la London School of Economics ; directrice du Centre d'innovation dans les villes à l'Universidad del Desarrollo, présidente du Comité des villes et des infrastructures au Conseil des politiques d'infrastructure du Chili.

Karl Stocker, Ph. D., est directeur de l'Institut de design et de communication à la FH Joanneum, Université des sciences appliquées de Graz, Autriche. Le plus récent projet de Karl est la conception de villes durables. Méthodes gérables pour améliorer les espaces urbains.

Teresa Franqueira, professeur agrégée à l'Université d'Aveiro, au Portugal. Teresa est directrice et coordinatrice scientifique de la Design Factory Aveiro au Creative Science Park, elle s'intéresse particulièrement à l'innovation sociale, l'économie circulaire et aux scénarios alternatifs en faveur de modèles économiques et sociaux plus durables.

Praveen Nahar est directeur du National Institute of Design (NID) à Ahmedabad. Avec plus de 23 ans d'expérience dans l'enseignement, le conseil et la recherche en design, Nahar siège au comité de planification du rectorat et des politiques de l'institut.

Vrouyr Joubanian est designer et chercheur en design, responsable de l'expérimentation au laboratoire d'accélération du PNUD au Liban. Vrouyr travaille sur des produits et des processus contextuels et socialement responsables.

Zhiyong Fu, professeur associé du département d'art et de design de l'information à l'Académie des arts et du design ; doyen associé du centre d'innovation en design Chine-Italie, Université Tsinghua, Chine. Ses recherches portent sur la ville intelligente, le service public, la régénération urbaine et la construction communautaire.

Robin Turner est graphiste et designer multimédia basé à Johannesburg et passionné de solutions numériques. Robin enseigne et dirige le département de design graphique et multimédia au Greenside Design Center. Robin est spécialisé en informatique physique.

Thais Russomano, Prof. MD MSc PhD. Le Dr Russomano est titulaire d'une maîtrise en médecine aérospatiale et d'un doctorat en physiologie spatiale. Thais est un académicien élu de l'International Academy of Aviation and Space Medicine (IAASM) et de l'International Academy of Astronautics (IAA).

Michaël Demeyere, Ph. D., est responsable de l'équipe Design du département Développement des nouvelles affaires d'AGC Glass Europe, un fabricant de verre plat pour les industries du bâtiment et de l'automobile. Son travail est axé sur la conception centrée sur l'humain, il est membre d'un projet mondial au sein d'AGC appelé « Villes intelligentes et durables »

Tous les acteurs de ce programme de concours international sont convaincus que la créativité, ou la réflexion conceptuelle, fait partie intégrante de la transition vers une existence durable.

