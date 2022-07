BE OPEN nombra al último ganador del concurso DESIGN TO NURTURE THE PLANET

- BE OPEN nombra al último ganador de DESIGN TO NURTURE THE PLANET, concurso internacional para apoyar los objetivos sostenibles de la ONU

LONDRES, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- El último concurso de BE OPEN, DESIGN TO NURTURE THE PLANET, pretendía reunir el talento y la creatividad de la comunidad mundial para centrarse en el ODS2: Hambre cero. Bajo el paraguas de hambre cero, el ODS2 no solo trata de acabar con el hambre, sino también de lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El concurso ha solicitado soluciones innovadoras que puedan contribuir a la transformación de nuestros sistemas alimentarios para acabar con la inseguridad alimentaria y crear mejores condiciones para un mundo equitativo y ambientalmente próspero.

El objetivo del concurso es reconocer y promover los mejores proyectos de diseño desarrollados por la generación creativa más joven, capaces de abordar las tareas establecidas por el Programa de ODS de las Naciones Unidas; producir nuevas ideas con el potencial de un verdadero impacto

Los organizadores están seguros de que la creatividad es la clave y el desarrollo de estas soluciones requiere un pensamiento de diseño, una investigación y un análisis en profundidad, el uso creativo de componentes multifuncionales y la aplicación de principios de diseño ecológico y sostenible.

El concurso ofrecía cinco premios en total: además del Primer, Segundo y Tercer Premio, de 5.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente, asignados por el jurado de expertos, el ganador del premio de Voto del Público fue seleccionado por una votación en línea del público en general y el ganador del Premio de Elección del Fundador fue seleccionado por la Fundadora de BE OPEN, la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina.

El último de los cinco premios, dotado con 3.000 euros, es para Kate Diab, de Canadá, por el proyecto BAC-CYCLE. La solución consiste en facilitar una mayor producción agrícola de alimentos en las ciudades incorporando un ciclo sostenible y autosuficiente de cultivo, transformación, distribución, consumo y posterior reciclaje de alimentos en zonas densamente pobladas. Se trata de reducir los costes de transporte de los residuos alimentarios fuera de las ciudades mediante la creación de instalaciones locales de reciclaje que ahorren espacio y utilicen bacterias naturales para convertir los residuos en un excelente abono ecológico. El subproducto de las bacterias que procesan la materia orgánica es el metano, que se puede aprovechar para generar energía.

Este es el tercer año de la participación de BE OPEN en programas de concursos que recogen ideas y proyectos para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los programas anteriores se centraron en el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, y en el ODS 12: Consumo y Producción Responsables.

