BE OPEN participe aux sommets MED9 et CEE-ONU consacrés à l'éducation et au développement durable avec son programme de concours axé sur les ODD

LONDRES, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les 27 et 28 juin 2024, la Fondation BE OPEN participera au sommet ministériel MED9 pour l'éducation au développement durable et au forum de la CEE-ONU sur l'EDD : Empowering Youth for Sustainable Futures à Chypre, deux des événements les plus importants de l'agenda mondial en matière d'éducation et de développement durable.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

La région méditerranéenne est confrontée à d'importants défis découlant à la fois de phénomènes naturels, tels que le changement climatique de plus en plus néfaste, et de facteurs d'origine humaine. Le sommet MED9 s'efforce de relever ces défis en élaborant des politiques publiques à même de sensibiliser, d'améliorer les connaissances et de créer des tendances positives afin d'orienter la société vers des pratiques plus durables. En phase avec ces objectifs, le Forum de la CEE-ONU sur l'EDD cherche à exploiter le potentiel de l'éducation à l'entrepreneuriat pour donner aux jeunes les moyens de façonner un avenir durable.

En outre, il vise à explorer la manière dont l'éducation au développement durable peut influencer la formation à l'entrepreneuriat afin de façonner des entrepreneurs qui ne sont pas seulement motivés par le profit, mais qui s'engagent également à créer des impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs pour un avenir durable.

Le forum est conçu pour les jeunes leaders du développement durable, y compris les entrepreneurs, les éducateurs et les activistes, ainsi que les décideurs politiques et les représentants d'ONG et d'entreprises intéressées par la promotion de la participation des jeunes aux solutions de développement durable.

Lors de ces deux événements, BE OPEN a l'intention de partager les résultats et les conclusions très pertinents de son programme de concours destiné aux étudiants sur le thème des ODD, les résultats positifs de la coopération avec plusieurs institutions, et son engagement à contribuer à l'intégration de la durabilité dans les programmes d'études des établissements d'enseignement du monde entier.

Le travail de BE OPEN en matière de développement durable et d'éducation est ancré dans les principes formulés par la fondatrice , Elena Baturina : "Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le programme des Nations unies sur les ODD, nous avons besoin de la créativité, du savoir-faire, de la technologie et des ressources financières de l'ensemble de l'humanité. Le programme de BE OPEN s'efforce de sensibiliser un public plus large au fait qu'un avenir durable dépend de tous, mais je suis convaincue que la jeune génération est aujourd'hui plus responsable et plus consciente. Je constate qu'ils font preuve d'un engagement, d'une réactivité et d'une audace incroyables dans la manière dont ils abordent les problèmes que nous leur demandons de résoudre".

Afin d'aider les jeunes générations à relever les multiples défis qui les attendent, BE OPEN a organisé une conférence sur l'avenir de l'éducation qui sera donnée par Gerd Leonhard, un futurologue de renommée mondiale, lors du forum.

Le programme de concours sur les ODD créé par BE OPEN choisit de se concentrer sur un objectif particulier chaque année et a jusqu'à présent couvert l'ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'ODD 12 : Consommation et production responsables, l'ODD 11 : Villes et communautés durables, l'ODD 2 : Faim "zéro", et l'ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449904/BE_OPEN_Foundation.jpg