BE OPEN startet BE OPEN Cultural Tapestry Open Call, um den Reichtum der Vielfalt und der kulturellen Identitäten zu feiern

LUGANO, Schweiz, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ – BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, lanciert seinen nächsten globalen offenen Aufruf über soziale Medien. Mit Aufrufen, bei denen die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Sichtweise mit Bildern und Fotografien zu teilen, will BE OPEN die Kreativität als universelle Herangehensweise unterstützen und Verbindungen zwischen Menschen in aller Welt herstellen.

BE OPEN glaubt daran, dass die Fähigkeit zur kreativen Auslegung nicht auf die Kunst- und Designbranche beschränkt ist. Die Reihe der Online-Herausforderungen richtet sich an kreative Köpfe rund um den Globus, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag sehen und in der Lage sind, diese mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzusetzen.

Der neue offene Aufruf BE OPEN Cultural Tapestry widmet sich der Feier des reichen Wandteppichs menschlicher Kultur, der bunten Fäden von Bedeutung, Identität, Traditionen und Bräuchen, Sprachen und Symbolen, die zu einem schönen Muster des täglichen Lebens verwoben sind, das in nachhaltigen Beziehungen, Inklusivität und Akzeptanz wurzelt.

Wir laden Sie ein, an unserem neuen Wettbewerb Cultural Tapestry teilzunehmen und ermutigen Sie, Einblicke in dieses lebendige Kaleidoskop zu erhalten, in dem jede Facette eine einzigartige Geschichte einer Person, einer Familie, einer Gemeinde, einer Stadt oder sogar eines Landes widerspiegelt. Teilen Sie Ihre Bilder mit dem Hashtag #BEOPENCulturalTapestry, um Ihre kreative Vision auszudrücken und sich mit Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen.

Die offene Ausschreibung endet am 26. Dezember 2024. Der Gewinnerbeitrag wird von Mitgliedern der BE OPEN Community aus einer engeren Auswahlliste von Beiträgen mit der höchsten Anzahl an Likes von Benutzern sozialer Medien ausgewählt. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 300 €.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, die von der internationalen Philanthropin und Geschäftsfrau Elena Baturina unterstützt wird. BE OPEN arbeitet mit einem System aus Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Masterclasses und kulturellen Veranstaltungen, mit denen heute Menschen und Ideen gefördert werden sollen, um Lösungen für die Zukunft zu konstruieren.