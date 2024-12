BE OPEN lance l'appel ouvert BE OPEN Cultural Tapestry pour célébrer la richesse de la diversité et des identités culturelles

LUGANO, Suisse, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel à candidatures mondial sur les médias sociaux. Avec des appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision au moyen d'images et de photographies, BE OPEN vise à soutenir la créativité en tant qu'approche universelle et à créer des liens entre les personnes du monde entier.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. Cette série de défis en ligne s'adresse aux esprits créatifs du monde entier qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans la vie de tous les jours et sont capables de la transformer avec leur propre vision.

Le nouvel appel ouvert BE OPEN Cultural Tapestry vise à célébrer la fresque de la culture humaine, les fils colorés de la signification, de l'identité, des traditions et des coutumes, des langues et des symboles qui s'entrelacent pour former un magnifique modèle de vie quotidienne ancré dans des relations durables, l'inclusivité et l'acceptation.

Nous vous invitons à participer à notre nouveau défi Cultural Tapestry et vous encourageons à capturer des aperçus de ce kaléidoscope vibrant dont chaque facette reflète l'histoire unique d'une personne, d'une famille, d'une communauté, d'une ville ou même d'un pays. Partagez vos visuels accompagnés du hashtag #BEOPENCulturalTapestry pour exprimer votre vision créative et entrer en contact avec des personnes du monde entier.

L'appel ouvert sera clôturé le 26 décembre 2024. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le message gagnant à partir d'une liste restreinte d'envois ayant obtenu le plus grand nombre de « likes » par les utilisateurs des médias sociaux. Le gagnant recevra un prix de 300 euros.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, soutenue par la philanthrope et femme d'affaires internationale Elena Baturina. BE OPEN fonctionne grâce à un système de conférences, de concours, d'expositions, de classes de maître et d'événements culturels, afin de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain.