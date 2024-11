BE OPEN stellte seine Nachhaltigkeitsinitiativen vor und feierte die Gewinner des jüngsten Wettbewerbs während der COP29 in Baku

In der Extreme Hangout Zone der COP29 teilte die Stiftung die Beweggründe für ihr Schülerwettbewerbsprogramm mit, das sich jedes Jahr auf ein Ziel konzentriert und bisher SDG12 abgedeckt hat: Nachhaltige/r Konsum und Produktion, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG 2: Kein Hunger, SDG7: Bezahlbare und saubere Energie und SDG13: Maßnahmen zum Klimaschutz. Das Programm soll junge kreative Menschen dazu anregen, innovative Lösungen für eine prosperierende und nachhaltigere Zukunft zu finden.

In ihrer Ansprache an die Gäste der COP29 erläutert die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, das Engagement von BE OPEN für das Programm: „Jedes Jahr sammeln wir Hunderte von herausragenden, gut recherchierten und kreativen Projekten von jungen Menschen aus der ganzen Welt. Jedes Jahr werden wir darin bestärkt, dass es der beste Weg ist, junge Menschen zu erziehen und zu motivieren, sich für einen nachhaltigen Wandel einzusetzen. Und jedes Jahr versuchen wir, noch mehr zu tun, indem wir ihnen eine Plattform für Diskussionen und Gedankenaustausch bieten, ihnen Möglichkeiten zur Selbstbildung bieten, ihr Selbstvertrauen stärken und ihnen helfen zu erkennen, dass sie wichtig sind."

Die Präsentationen der Siegerteams bildeten den Kern der Sitzung: die Gewinner der öffentlichen Abstimmung Tshepiso Motau, Tsebo Mokwena und Bongeka Buthelezi, Industriedesign-Studenten der Universität Johannesburg, Südafrika, stellten ihr Swiftguard Early Flood Warning System vor. Es handelt sich um ein revolutionäres integriertes Kommunikationssystem, das für frühzeitige Hochwasserwarnungen entwickelt wurde. Das System umfasst eine Telemetrie-Boje, eine Signalsäule und ein solarbetriebenes Alarmsystem.

Emilia Ziolek, Studentin der Fachrichtung Produktdesign und Technologie an der Universität Limerick, Irland, Gewinnerin des dritten Preises und des Founder's Choice-Preises, sprach über ihr Tidal Energy Turbine Form Redesign with Biomimicry-Konzept – ein Schritt zu einem neuen Design für schaufellose Turbinen. Ihr stromlinienförmiges Design reduziert die Auswirkungen auf das Leben im Meer durch den Verzicht auf rotierende Flügel und erhöht die Effizienz der Energieumwandlung.

Die Gewinner des ersten Preises, Darcy Rincón und Michelle Aljure, Biodesign-Studenten der Universidad de los Andes, Kolumbien, stellten ihr Inspira System vor. Das Projekt zielt darauf ab, den Anbau von Spirulina in einkommensschwachen Stadtvierteln von Bogotá einzuführen, um Mangelernährung zu bekämpfen, neue Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und die Nachhaltigkeit in gefährdeten Gemeinschaften zu verbessern. Es war eine Ehre, Vertreter der kolumbianischen Botschaft im Publikum zu sehen, die gekommen waren, um diese Vortragenden zu unterstützen.

Im Anschluss an die Präsentationen lud BE OPEN die Studenten im Publikum ein, an dem laufenden Projekt Designing Futures 2050 teilzunehmen, das entwickelt wurde, um Studenten und angehende Fachleute für die Notwendigkeit dringender nachhaltiger Maßnahmen in der heutigen Realität zu sensibilisieren. Der Wettbewerb möchte einen Beitrag zur realistischen Umsetzung von Nachhaltigkeitswerten leisten, indem er Ideen aufzeigt und fördert, die den globalen Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft unterstützen.

BE OPEN belohnt die besten Arbeiten mit Geldpreisen zwischen 2.000 und 5.000 Euro und Reisen zu wichtigen Nachhaltigkeitsveranstaltungen. BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass innovative kreative Ansätze und die Einbindung junger Menschen in sinnvolle Aktionen durch Bildung und Motivation der Schlüssel für den Wandel zu einer nachhaltigen Existenz sind.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2566678/BE_OPEN_Foundation_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2566679/BE_OPEN_Foundation_2.jpg