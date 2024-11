BE OPEN vise à faire de la durabilité un principe universel du travail de la fondation

LUGANO, Suisse, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la COP29, BE OPEN a annoncé un engagement concernant ses opérations pour l'année 2025 et les suivantes, à savoir s'assurer que tous ses programmes et projets donnent la priorité à la durabilité. La fondatrice, Elena Baturina, explique : « Depuis 12 ans, BE OPEN s'efforce de soutenir l'innovation et la vision créative dans divers domaines de l'activité humaine, afin de parvenir à un monde meilleur. Il est désormais évident qu'une approche à plus grande échelle est nécessaire pour atteindre les ODD dans un avenir prévisible. C'est pourquoi la fondation annonce un certain nombre d'ajouts à ses domaines de travail existants. »

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

En 2025, la galerie en ligne BE OPEN Art continuera à soutenir les artistes émergents du monde entier afin de les aider à gagner en visibilité et à trouver leur place dans la communauté créative. Le comité artistique continuera à se concentrer sur les œuvres d'art qui mettent l'accent sur la conscience sociale et les solutions artistiques aux maux du monde contemporain.

BE OPEN étendra le concours régional à quatre nouvelles régions d'ici 2025 afin d'offrir une publicité à des cercles plus larges d'artistes émergents qui représentent leurs identités artistiques régionales et ethniques, et d'accroître la polyvalence des talents présentés. En lançant des initiatives telles que « Artistes pour artistes », qui offrent un contenu utile et applicable par des artistes plus ou moins prospères, la fondation facilite l'émergence d'une communauté saine et solidaire, ancrée dans BE OPEN Art.

Il en va de même pour le Fonds de soutien communautaire, une initiative à but non lucratif que la galerie a lancée en 2024 dans l'espoir de mettre en place un mécanisme de soutien financier mutuel. Il récompense les lauréats mensuels par des bourses en espèces provenant des ventes d'œuvres d'art sélectionnées au cours d'une année. Des ressources supplémentaires soutiendront les artistes émergents dans leur poursuite d'une carrière artistique réussie. BE OPEN souhaite donner aux artistes les moyens de suivre leur voie créative tout en incitant le public à acheter des œuvres d'art non seulement à des fins de collection et de possession, mais aussi pour jouer un rôle philanthropique dans l'avenir d'autres artistes.

BE OPEN adaptera également une section de la galerie à l'art et aux artistes durables et inclusifs, avec le soutien du concours en ligne « Art Limitless », de conférences, de classes de maître et d'autres sources de connaissances et de conseils sur le développement durable dans les arts.

La BE OPEN Academy continue d'offrir une vue d'ensemble du paysage de l'éducation créative aux jeunes qui aspirent à une carrière professionnelle dans les disciplines créatives ou qui souhaitent élargir leurs connaissances et leurs compétences grâce à une formation complémentaire. Il s'enrichit d'un espace pour les avis d'experts, le mentorat et les projets spéciaux.

Pour 2025, BE OPEN poursuivra ce travail en mettant l'accent sur le contenu de l'Académie, à savoir les études prospectives et l'éducation au développement durable. BE OPEN interagira avec les établissements d'enseignement pour créer une base de données de cours et de recommandations qui répondront aux besoins des enseignants et des étudiants, afin de faciliter l'intégration de sujets tels que le changement climatique, la réduction de la pauvreté et la biodiversité dans divers programmes d'études, et d'utiliser des méthodes d'enseignement qui encouragent les étudiants à prendre des mesures durables.

En ce qui concerne les concours mondiaux de design pour étudiants, BE OPEN continuera à relever les défis liés à l'implication des jeunes dans la résolution des problèmes actuels et urgents du monde d'aujourd'hui, formulés par les objectifs de développement durable des Nations unies. Avec le projet Designing Futures 2050, BE OPEN continue de soutenir et de récompenser les jeunes créateurs qui développent des solutions visant à contribuer à la transformation des systèmes et à la création de meilleures conditions pour un monde équitable et écologiquement prospère.

