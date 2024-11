BE OPEN zielt auf Nachhaltigkeit als durchgängiges Prinzip der Stiftungsarbeit

LUGANO, Schweiz, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Während der COP29 kündigte BE OPEN an, dass es sich verpflichtet hat, bei all seinen Programmen und Projekten ab dem Jahr 2025 die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Die Gründerin Elena Baturina erklärt: „Seit 12 Jahren arbeitet BE OPEN daran, Innovation und kreative Visionen in verschiedenen Bereichen menschlicher Aktivitäten zu unterstützen, um eine bessere Welt zu schaffen. Es ist nun offensichtlich, dass für die Verwirklichung der SDGs in absehbarer Zeit ein erweiterter Ansatz erforderlich ist. Daher kündigt die Stiftung eine Reihe von Ergänzungen zu ihren bestehenden Arbeitsbereichen an."

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Im Jahr 2025 wird die Online-Galerie BE OPEN Art weiterhin aufstrebende Künstler auf der ganzen Welt unterstützen, um ihnen zu helfen, Sichtbarkeit zu erlangen und ihren Platz in der kreativen Gemeinschaft zu finden. Der Kunstausschuss wird sich weiterhin auf Kunstwerke konzentrieren, die soziales Bewusstsein und künstlerische Lösungen für die Missstände in der heutigen Welt hervorheben.

BE OPEN wird den regionalen Wettbewerb im Laufe des Jahres 2025 auf vier neue Regionen ausweiten, um aufstrebenden Künstlern, die ihre regionale und ethnische künstlerische Identität repräsentieren, eine größere Öffentlichkeit zu bieten und die Vielseitigkeit der vorgestellten Talente zu erhöhen. Durch die Einführung von Initiativen wie „Künstler für Künstler", die nützliche und anwendbare Inhalte von mehr oder weniger erfolgreichen Künstlern anbieten, ermöglicht die Stiftung eine gesunde, unterstützende Gemeinschaft, die in BE OPEN Art verwurzelt ist.

Dasselbe gilt für den Community Support Fund, eine gemeinnützige Initiative, die die Galerie 2024 ins Leben gerufen hat, um einen Mechanismus der gegenseitigen finanziellen Unterstützung aufzubauen. Sie belohnt die monatlichen Gewinner mit Bargeldzuschüssen, die aus den Verkäufen der ausgewählten Werke im Laufe eines Jahres stammen. Zusätzliche Mittel werden aufstrebende Künstler in ihrem Streben nach einer erfolgreichen Karriere in der Kunst unterstützen. BE OPEN möchte Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, ihren kreativen Weg zu gehen, und gleichzeitig das Publikum dazu bringen, Kunst nicht nur zum Zwecke des Sammelns und Besitzens zu kaufen, sondern auch eine philanthropische Rolle für die Zukunft anderer Künstler zu spielen.

BE OPEN wird auch einen Bereich der Galerie für nachhaltige und integrative Kunst und Künstler einrichten, unterstützt durch den Online-Wettbewerb „Art Limitless", Vorträge, Meisterklassen und andere Quellen des Wissens und der Anleitung zur Nachhaltigkeit in der Kunst.

Die BE OPEN Academy bietet jungen Menschen, die eine berufliche Laufbahn in kreativen Disziplinen anstreben oder ihr Wissen und ihre Fähigkeiten durch eine Zusatzausbildung erweitern möchten, ein umfassendes Bild der kreativen Bildungslandschaft. Dazu kommt noch Raum für Expertenmeinungen, Mentoring und spezielle Projekte.

Im Jahr 2025 wird BE OPEN diese Arbeit fortsetzen und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Inhalte der Akademie legen, nämlich Zukunftsforschung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. BE OPEN wird mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um eine Datenbank mit Kursen und Empfehlungen zu erstellen, die den Bedürfnissen von Lehrern und Schülern gerecht werden, um die Aufnahme von Themen wie Klimawandel, Armutsbekämpfung und biologische Vielfalt in die verschiedenen Lehrpläne zu erleichtern und Unterrichtsmethoden anzuwenden, die die Schüler zu nachhaltigem Handeln anregen.

Was die globalen Designwettbewerbe für Studenten betrifft, so wird BE OPEN die Herausforderungen weiter ausbauen, um junge Menschen in die Lösung aktueller und dringender Probleme der heutigen Welt einzubeziehen, wie sie in den SDG der Vereinten Nationen formuliert sind. Mit dem laufenden Designing Futures 2050 unterstützt und prämiert BE OPEN weiterhin jüngere Kreative für die Entwicklung von Lösungen, die dazu beitragen sollen, wie wir Systeme verändern und bessere Bedingungen für eine gerechte und ökologisch prosperierende Welt schaffen können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569868/BE_OPEN_Elena_Baturina.jpg