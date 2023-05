Beat Capital Partners choisit la plateforme d'assurance DXC Assure pour entrer dans la nouvelle ère de l'assurance numérique

La plateforme numérique de DXC transforme la façon dont l'assurance spécialisée est vendue, traitée et fournie

LONDRES, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé que Beat Capital Partners (« Beat »), un investisseur de longue durée spécialisé dans le secteur de l'assurance, mettra en œuvre DXC Assure Commercial and Specialty, la plateforme d'assurance cloud de DXC, pour administrer les polices consortiales de Beat.

Beat, qui investit dans des franchises de souscription d'assurance spécialisée de calibre mondial, aura désormais recours à la plateforme d'assurance numérique de DXC et utilisera toutes les fonctions de DXC Assure Commercial et Specialty. Cette solution cloud permet de combiner l'engagement des clients et des capacités de libre-service avec des analyses et un haut degré de configurabilité sans code.

La plateforme permettra aux franchises de souscription de Beat de consommer de nouveaux services axés sur le numérique offerts dans le cadre du Blueprint Two du Lloyd's, une initiative visant à transformer le marché londonien de l'assurance et à le faire passer d'un ensemble de processus analogiques très peu dématérialisé à un marché numérique, efficace et axé sur les données.

Le contrat de logiciel en tant que service a été signé fin mars et permet aux premiers utilisateurs d'accéder à la feuille de route complète de DXC en matière d'assurance et à la communauté des clients.

« Après avoir mené une vaste recherche formelle à l'échelle de l'industrie, nous avons choisi DXC Assure Commercial and Specialty comme plateforme privilégiée pour l'administration des polices souscrite par l'intermédiaire du le groupe 4242 du Lloyd's, a déclaré Brett Hockly, responsable de l'informatique chez Beat Capital Partners Limited. Nous pensons que la plateforme cloud répondra à nos besoins de base, en particulier les consortiums, qui constituent une partie importante de nos activités. L'équipe de DXC jouit d'un solide héritage sur le marché du Lloyd's et nous a profondément convaincus de sa capacité à nous aider à évoluer vers un modèle commercial davantage axé sur les données. »

« Nous sommes ravis que Beat soit l'un des premiers à adopter DXC Assure, qui l'aidera à se moderniser et à suivre le rythme de la dynamique du marché, a déclaré Ray August, responsable des logiciels d'assurance et des solutions de processus opérationnels pour DXC Technology Beat travaille en étroite collaboration avec notre équipe pour ouvrir la voie aux autres alors que d'importants progrès sont réalisés pour transformer la façon dont l'assurance spécialisée est vendue, traitée et fournie. »

DXC, le premier fournisseur de la technologie d'assurance de base à l'échelle mondiale, offre des solutions prêtes pour le marché aux compagnies et aux courtiers d'assurances du marché mondial de l'assurance spécialisée. Il a récemment annoncé le lancement de services de transition dans le cadre de Blueprint Two, permettant l'intégration numérique pour ceux qui utilisent des systèmes anciens ou existants via une nouvelle offre SaaS, DXC Assure Market Link. DXC construit également la plateforme numérique et fournit des services informatiques pour soutenir la transformation du marché londonien.

DXC Assure Commercial and Specialty permet de mettre à disposition de nouveaux services fournis dans le cadre du programme Blueprint Two, notamment CDR, MRCv3, EBOT, ECOT Writeback, ainsi que Ruschlikon, B2B, les normes mondiales IPOS/ICOS et l'interopérabilité avec les plateformes de placement.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

À propos de Beat Capital

Beat Capital Partners est un investisseur en capital-risque de longue durée qui se concentre exclusivement sur le secteur de l'assurance en offrant aux bonnes personnes et aux bonnes équipes des financements, de l'infrastructure, du capital-risque et des articles de haute qualité pour les startups, ainsi que des conseils avisés et un support expérimenté. Beat a lancé dix entreprises depuis sa création en 2017, qui, collectivement,

souscriront des primes brutes estimées à plus de 650 millions de dollars américains en 2023, et pilote les groupes Lloyd's 4242 et 1416. Beat est soutenu par des investisseurs expérimentés du secteur de l'assurance tels que Bain Capital Credit, Elliott Management et Amwins, ainsi que son équipe de direction, et s'engage à être le meilleur partenaire possible pour les meilleurs talents de l'assurance . Pour plus d'informations, consultez www.beatcapital.com.

