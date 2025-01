Beatbot dévoile l'AquaSense 2 Ultra, un appareil révolutionnaire doté d'une intelligence artificielle, au CES 2025

Les nouvelles solutions et les nouveaux services de nettoyage des piscines élèvent les normes du secteur et l'expérience des consommateurs à de nouveaux sommets.

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, la marque à l'origine des robots nettoyeurs de piscine les plus innovants au monde, a dévoilé sa dernière série de produits, la série AquaSense 2, dont le révolutionnaire AquaSense 2 Ultra avec navigation IA avancée. La nouvelle série AquaSense 2 est la gamme la plus avancée de robots nettoyeurs de piscines, y compris la solution de nettoyage robotisé la plus intelligente du secteur, l'AquaSense 2 Ultra.

Beatbot AquaSense 2 Series

Début 2024, Beatbot a révolutionné l'entretien des piscines en lançant la série AquaSense, qui introduit des fonctions innovantes telles que le nettoyage sans fil 5-en-1, couvrant les sols, les murs, la ligne de flottaison, la surface de l'eau et la purification de l'eau. S'appuyant sur cette base solide, la série AquaSense 2 place la barre encore plus haut avec une commodité accrue, des commandes utilisateur plus intelligentes et une couverture de nettoyage supérieure, redéfinissant ainsi la limite du possible en matière d'entretien des piscines.

Avec le lancement de la série AquaSense 2, Beatbot introduit une garantie de 3 ans sur sa nouvelle ligne de produits, prolongeant ainsi sa garantie standard de 2 ans, une amélioration significative du service. En outre, Beatbot est le premier du secteur à obtenir la certification ETSI EN 303 645 en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée, délivrée par le TÜV Rheinland, ce qui constitue une nouvelle référence en matière de confiance des clients et d'excellence des produits.

« Le nouveau produit lancé par Beatbot entend remodeler l'entretien des piscines en fusionnant des avancées révolutionnaires en matière de fonctionnalité et de service », a déclaré York Guo, directeur général de Beatbot. « La série AquaSense 2 représente plus qu'une simple mise à jour : c'est une avancée audacieuse qui redéfinit les attentes des consommateurs en matière de solutions intelligentes, sécurisées et sans effort. Inspirés par la confiance et le choix avisé de plus de 80 % des consommateurs du marché haut de gamme qui ont judicieusement choisi Beatbot, ainsi que par la reconnaissance de multiples prix de l'industrie, nous sommes fiers de fournir une technologie de pointe qui transforme l'entretien des piscines d'une tâche routinière en une expérience fluide et agréable, réaffirmant ainsi notre suprématie et notre engagement à piloter l'avenir de l'entretien intelligent des piscines. »

Repousser les limites de la technologie de nettoyage des piscines avec la série AquaSense 2

Beatbot est ravi de présenter sa gamme de deuxième génération comprenant trois robots nettoyeurs de piscine avancés : l'AquaSense 2, l'AquaSense 2 Pro et l'AquaSense 2 Ultra. Conçue avec une intelligence, une précision et une puissance de nettoyage accrues, la série AquaSense 2 porte l'entretien des piscines à un niveau entièrement nouveau.

L'AquaSense 2 Ultra, le premier nettoyeur 5-en-1 au monde doté d'une intelligence artificielle, associe une technologie de pointe à un design bien pensé pour offrir des performances et une commodité exceptionnelles, pour un résultat impeccable. Ses fonctionnalités exclusives dans le secteur, notamment le système HybridSense™ AI Pool Mapping, utilisent des capteurs avancés - y compris un mélange inédit dans le secteur de caméra IA, d'infrarouge et d'ultrasons - pour naviguer avec précision, en s'attaquant efficacement à chaque centimètre de la piscine. Le système optimise les trajectoires de nettoyage les plus efficaces, grâce à sa fonctionnalité intelligente, tout en assurant une couverture complète et une efficacité de nettoyage améliorée. Le système de nettoyage polyvalent de l'AquaSense 2 Ultra permet de nettoyer les sols, les murs, la ligne de flottaison et même la surface de l'eau.



Le système permet d'obtenir des niveaux d'eau propres et limpides en libérant des solutions de clarification de l'eau qui éliminent la saleté, les huiles et les résidus sans effort. Les agents naturels de carapace de crabe lient les particules fines pour une filtration supérieure, nettoyant jusqu'à 99 000 gallons quatre fois plus vite que les clarificateurs traditionnels - avec moins de produits chimiques. Des fonctions d'IA avancées telles que la détection ciblée des débris, conçue pour détecter les débris restants sur le fond de la piscine, et la planification adaptative de la trajectoire pour les plates-formes à plusieurs niveaux. La commodité est également une priorité absolue. La fonction de stationnement intelligent à la surface de l'appareil lui permet de flotter jusqu'au bord pour une récupération facile, tandis que la technologie SmartDrain™ libère l'eau pour un levage sans effort. Conçu pour éliminer les frustrations courantes telles qu'un nettoyage incomplet et une piètre navigation, l'AquaSense 2 Ultra offre l'expérience de nettoyage de piscine la plus high-tech et la plus complète à ce jour.





Le système comprend un système de propulsion sous-marine alimenté par neuf moteurs puissants, dont deux moteurs à chambre flottante et deux moteurs à hélice de surface, conçus pour des mouvements précis et polyvalents. Sa connectivité aux applications et ses fonctionnalités intelligentes garantissent une plus grande commodité et un meilleur contrôle. Le système est doté d'une puissante batterie de 13 400 mAh, qui permet de nettoyer les surfaces pendant 11 heures, les sols pendant 5 heures et les murs et la ligne de flottaison pendant 5 heures.





Sa technologie unique de stationnement intelligent à la surface permet à l'unité de flotter pour être facilement récupérée. L'alimentation par batterie longue durée utilise une batterie haute capacité de 10 000 mAh pour assurer jusqu'à 4 heures de nettoyage continu du sol, ce qui est idéal pour les grandes piscines. Avec son design de pointe et ses innovations conviviales, l'AquaSense 2 est la référence en matière de piscines propres et claires.

Les trois modèles sont équipés d'une station d'accueil sans fil, conçue avec une structure verticale ergonomique, la station d'accueil permet une connexion sans effort et sans prise, réduisant considérablement le risque d'infiltration d'eau, faisant de Beatbot une option plus sûre tout en apportant une commodité inégalée à l'entretien de la piscine.

Disponibilité et prix spéciaux

Les dernières nouveautés de Beatbot seront présentées au stand 52368 du CES 2025 du 7 au 10 janvier 2025. La série AquaSense 2 sera disponible à l'achat le 10 février 2025. Le prix de vente conseillé des trois modèles est respectivement de 3 450 $, 2 499 $ et 1 499 $ aux États-Unis. En Europe, les prix des trois modèles sont respectivement de 3 899 €, 2 699 € et 1 699 €.

Découvrez la puissance luxueuse de la gamme innovante de robots nettoyeurs de piscine de Beatbot sur le site officiel.

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines et se consacre à la robotisation globale de l'environnement des piscines. Fondée par des experts du secteur ayant plus de 10 ans d'expérience dans la direction d'entreprises de robotique domestique, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans plusieurs pays et une solide équipe de recherche et développement, qui représente 70 % de l'effectif. Pionnier de technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la mobilité spatiale des véhicules sous-marins autonomes, le SLAM sonar-laser et les algorithmes de navigation par cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et a été à l'origine d'innovations inédites dans l'industrie. L'entreprise détient actuellement plus de 206 brevets (délivrés et en instance), dont 115 brevets d'invention.

