Au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026, Beatbot présente l'AquaSense X, lauréat des CES Innovation Awards (prix de l'innovation du CES)

BERLIN, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la robotique de piscine connectée, a dévoilé aujourd'hui son écosystème AquaSense X, un système d'entretien de piscine intelligent de nouvelle génération. Composé du robot nettoyeur de piscine Beatbot AquaSense X, fondé sur l'IA, et de la station de nettoyage Beatbot AstroRinse, le système associe un nettoyage autonome très performant à une maintenance post-nettoyage intégrée pour moderniser l'entretien des piscines en le rendant plus facile, plus efficace et plus fluide que jamais.

Un nettoyage intelligent basé sur la perception de l'environnement réel

Le robot Beatbot AquaSense X est doté de Beatbot AI 2.0 et du dernier système de vision IA HybridSense™, qui permet de doubler le nombre de types de débris reconnus, passant de 20 à 40, et étend la couverture de détection pour prendre en charge non seulement le fond de la piscine, mais aussi la surface de l'eau. En combinant l'imagerie par caméra et la détection à infrarouge et ultrasonique, le système repère les débris avec plus de précision, adapte ses schémas de nettoyage et optimise la couverture du fond, des parois, de la ligne d'eau et même de la surface de l'eau.

Le robot utilise également deux capteurs inférieurs à ultrasons pour détecter les marches, les bords et les plateformes peu profondes. Il évolue ainsi avec plus d'assurance à différentes profondeurs et maintient des performances de nettoyage constantes dans des zones telles que les corniches de bronzage et les zones proches de la surface.

Grâce à l'intégration de Google Home, Alexa et Siri, le robot Beatbot AquaSense X est par ailleurs compatible avec la commande vocale mains libres lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la piscine ou qu'il flotte à la surface de l'eau. Les utilisateurs peuvent lancer des cycles de nettoyage, vérifier l'état de la batterie, activer le verrouillage pour enfant et recevoir des alertes vocales lorsque le nettoyage est terminé, pour qu'entretien de la piscine rime désormais avec grande commodité.

La maintenance post-nettoyage simplifiée

La station de nettoyage AstroRinse est le tout premier système de nettoyage de filtre entièrement automatique conçu pour les robots nettoyeurs de piscine. Après chaque cycle de nettoyage, l'utilisateur place simplement le robot Beatbot AquaSense X sur la station, qui s'occupe alors de tout, du rinçage du filtre interne à la recharge du robot, en passant par la vidange du réservoir à débris.

Lorsque le robot est positionné sur la station, celle-ci active un rétrorinçage rotatif à haute pression qui nettoie le filtre et dirige les débris directement dans un conteneur scellé. En seulement 3 minutes, le filtre est complètement nettoyé et prêt pour le prochain passage, sans aucun entretien manuel.

La grande capacité de la station (22 litres) est suffisante pour assurer jusqu'à deux cycles de nettoyage complets par semaine pendant deux mois sans qu'il soit nécessaire de vider ou de remplacer le sac à poussière jetable, pour une piscine parfaitement nette et dépourvue de tout débris.

« Les clients nous ont souvent dit que l'entretien du robot après le nettoyage restait un problème majeur », a déclaré Siler Wang, fondateur et directeur général de Beatbot. « Avec l'écosystème Beatbot AquaSense X, nous avons entrepris d'éliminer ce fardeau, en rendant le nettoyage des piscines et l'entretien des robots plus intelligents et plus efficaces, sans aucun effort pour l'utilisateur. »

Un système reconnu au salon CES pour son innovation à la pointe de l'industrie

Lauréat des CES 2026 Innovation Awards dans la catégorie des appareils électroménagers, l'écosystème Beatbot AquaSense X met l'accent sur une utilisation avancée de l'IA, un design intelligent et une expérience centrée sur l'utilisateur. Cette reconnaissance reflète la détermination constante de Beatbot à allier ingénierie robotique haut de gamme et praticité quotidienne.

En plus de transformer l'entretien des piscines privées avec AquaSense X, Beatbot étend son travail dans le domaine de la robotique amphibie à la surveillance de l'environnement et à la recherche sur la qualité de l'eau.

Les progrès du RoboTurtle amphibie de Beatbot

Fort de ses débuts remarqués au salon CES 2025, le robot amphibie RoboTurtle de Beatbot a connu d'importantes améliorations depuis le prototype statique de l'année dernière. La dernière version est désormais dotée d'un système de perception robotique intelligente à deux caméras et d'une nouvelle architecture d'entraînement à bras multiples, qui permet au robot de percevoir activement son environnement, de suivre des cibles spécifiques et d'interpréter certains gestes de la main pour réagir en conséquence.

Créé pour se déplacer dans l'eau avec un réalisme saisissant, le RoboTurtle est maintenant capable d'évoluer dans des environnements aquatiques comme une véritable tortue de mer, en utilisant ses caméras et ses capteurs embarqués pour éviter les obstacles et s'orienter. Grâce à sa tête et à ses membres, il peut faire des mouvements souples et à angles multiples qui imitent le comportement naturel de la tortue : une étape majeure dans l'étude par Beatbot de la robotique pour la recherche marine et les applications environnementales au-delà de la piscine résidentielle.

Disponibilité et prix

L'écosystème AquaSense X est disponible à partir du 5 janvier 2026 au prix de vente conseillé de 4 250 euros. Pendant une période définie, les 200 premiers clients peuvent participer à un programme de précommande en versant un acompte de 250 euros pour bénéficier d'avantages exclusifs et limités dans le temps.

Le RoboTurtle amphibie et l'écosystème AquaSense X seront en outre présentés au salon CES 2026, où ils seront accompagnés de la nouvelle image de marque de Beatbot (stand de Beatbot au Venetian Expo, halls A-D, stand 53852).

À propos de Beatbot

Beatbot est l'une des marques mondiales de robots nettoyeurs de piscines qui affiche la croissance la plus rapide. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à enrichir leur vie de tous les jours. Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot détient environ 500 brevets (accordés ou déposés) et s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en R & D. L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur confiance et leur fierté.

