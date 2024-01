Beatbot fera sensation au CES 2024 en dévoilant le premier robot de nettoyage de piscine intelligent tout-en-un au monde

Fort d'avancées significatives en matière d'efficacité, de performances et de puissance, Beatbot AquaSense Pro est le robot ultime pour le nettoyage de piscine.

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot, une marque technologique pionnière du secteur mondial de la robotique de piscine, est prête à faire sensation au CES 2024 en dévoilant le révolutionnaire Beatbot AquaSense Pro, un robot aspirateur tout-en-un qui redéfinit le nettoyage intelligent de la piscine. Le Beatbot AquaSense Pro et sa version standard, le Beatbot AquaSense, seront dévoilés au CES 2024 et seront disponible en précommande sur le site officiel.

« En l'espace de quelques années, les robots de nettoyage domestique ont évolué pour répondre à la demande des consommateurs. Toutefois, la robotique de piscine a pris du retard en raison de problèmes de performance, d'une couverture limitée et de caractéristiques désuètes comme les cordons d'alimentation et les câbles. Le Beatbot AquaSense Pro change la donne : il est le premier robot à combiner une intelligence avancée, l'IA et une série d'améliorations modernes pour faciliter la propriété d'une piscine », a déclaré Siler Wang, PDG et fondateur de Beatbot.

Parmi les robots nettoyeurs de piscine actuellement disponibles, un grand nombre souffre de problèmes d'efficacité ou de performance. Ces appareils, dotés d'une logique de navigation et de pistes de nettoyage inadéquates, sont inefficaces, se coincent contre les murs et obstacles, et offrent une couverture de nettoyage incomplète, avec des zones non nettoyées ou nettoyées plusieurs fois. De plus, ces robots présentent une faible puissance d'aspiration, ont de la difficulté à manipuler certains types de débris, rendent l'eau de la piscine encore plus trouble après le nettoyage et n'arrivent pas à s'accrocher correctement aux murs, ce qui peut entraîner des chutes. La surface des piscines est difficile à nettoyer pour les propriétaires, car c'est là que se trouvent près de la totalité des débris. Par ailleurs, jusqu'à présent, aucun autre robot de piscine n'était conçu pour nettoyer la surface et les autres zones de la piscine.

Beatbot AquaSense Pro résout ces problèmes grâce aux caractéristiques suivantes :

Premier robot de piscine intelligent doté d'une IA pour un nettoyage ultra-efficace

Beatbot AquaSense Pro, alimenté par l'IA, est le premier robot nettoyeur de piscine doté d'une véritable capacité de prise de décision. Le robot inclut 20 capteurs intelligents, dont deux gyroscopes et deux capteurs à ultrasons, qui font office d'yeux et d'oreilles. Grâce à eux, Beatbot AquaSense Pro est le seul robot de piscine qui peut « voir » et « comprendre » son environnement. Le système d'exploitation Beatbot OS utilise les données collectées pour offrir une navigation adaptative qui permet au robot de mesurer la distance et de s'orienter avec précision, et plus encore. Le puissant Beatbot OS, le cerveau du robot, peut prendre des décisions en fonction des conditions changeantes afin de créer le meilleur itinéraire de nettoyage possible pour chaque piscine.

Les fonctions de cartographie et de planification des itinéraires, alimentées par le logiciel et les capteurs, lui permettent d'éviter les bords et les obstacles, tout en créant des itinéraires optimisés pour éliminer les répétitions et les zones non nettoyées. En combinant cette navigation optimisée avec le premier système de nettoyage 5-en-1 de l'industrie, le robot offre une couverture complète de la piscine. Beatbot AquaSense Pro couvre chaque centimètre de la piscine, du sol et des murs à la ligne de flottaison et la surface de l'eau, et prend même en charge la clarification de l'eau. Son distributeur de clarifiant ClearWater™, premier de l'industrie, adapte le dosage des agents de nettoyage en fonction de la taille de la piscine pour offrir une clarté inégalée.

Puissance et polyvalence inégalées

Doté de 9 moteurs, 4 brosses et 2 filtres, Beatbot AquaSense Pro possède une réelle puissance. Le système NonaDrive™ à neuf moteurs, premier de l'industrie, s'associe à deux ensembles de balais situés à l'avant et à l'arrière pour doubler les performances. Le système peut fonctionner à différentes vitesses, améliorant ainsi le contrôle de précision. Le robot dispose en outre de deux filtres avec une filtration ultra-fine allant jusqu'à 150 µm pour capturer les débris de toutes tailles. À l'aide du système breveté de propulsion par vol simulé AquaGlide™ et du port d'aspiration supérieur, Beatbot AquaSense Pro peut se déplacer sur la surface de la piscine et capturer les débris avant qu'ils ne coulent. Le tout est alimenté par une grande batterie au lithium de 10 000 mAh offrant jusqu'à 9,5 heures d'autonomie.

Expérience entièrement sans fil et hautement conviviale

En délaissant le système filaire des anciens appareils de nettoyage de piscine, non seulement Beatbot AquaSense Pro est libre d'aller n'importe, mais il élimine aussi les problèmes d'enchevêtrement et de prises de courant. De plus, le robot apporte une intelligence avancée au système d'exploitation pour faciliter la vie des utilisateurs, leur permettant notamment de visualiser la disposition de leur piscine et l'itinéraire de nettoyage à l'aide d'une application intuitive. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs modes de nettoyage, y compris les modes rapide, standard, pro et ECO. Un mode personnalisé supplémentaire sera ajouté lors des prochaines mises à jour par liaison radio. Contrairement aux autres nettoyeurs de piscine, Beatbot AquaSense Pro dispose d'une mémoire et retourne à la station de recharge à la surface une fois ses tâches terminées. Son système d'évacuation automatique de l'eau, inspiré des sous-marins, le rend plus léger et donc plus facile à récupérer pour les utilisateurs.

Qualité et fiabilité certifiées

Beatbot AquaSense Pro a été soumis à des tests rigoureux pour minimiser les pannes et problèmes matériels dont souffrent souvent les autres produits. Outre une imperméabilité IP68, le robot dispose d'une liste complète de certifications de pointe et inclut une garantie de deux ans pour la tranquillité d'esprit des utilisateurs. Le système d'exploitation Beatbot OS continuera de recevoir des mises à jour par liaison radio afin d'améliorer et d'étendre les fonctionnalités du robot, conformément à l'engagement de la société envers la fiabilité des produits et l'innovation continue.

Beatbot invite les participants au CES 2024 à découvrir l'avenir de la technologie de nettoyage de piscine au stand 9077 du CES, North Hall (Hall Nord) LVCC . Découvrez comment le Beatbot AquaSense Pro va transformer la façon dont nous entretenons nos piscines, rendant l'eau cristalline plus accessible que jamais.

Prix et disponibilité

Beatbot AquaSense Pro sera disponible au prix de 2 199 $ et le modèle Beatbot AquaSense sera vendu au prix de 1 299 $. Les clients aux États-Unis peuvent maintenant profiter du prix spécial de précommande pour recevoir une remise allant jusqu'à 500 $ en échange d'un dépôt. Pour plus d'informations sur Beatbot, rendez-vous sur le site : http://www.beatbot.com.

À propos de Beatbot

Redéfinir le nettoyage intelligent de la piscine. Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation globale des environnements de piscine. Fondée par des experts de l'industrie ayant travaillé plus de 10 ans dans les principales entreprises de robotique domestique, la société se développe rapidement. Elle possède aujourd'hui des bureaux dans plusieurs pays et une excellente équipe de R-D de plus de 80 personnes. Pionnière des technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des drones sous-marins téléguidés, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et lancé des innovations inédites dans l'industrie. Actuellement, la société détient plus de 132 brevets (délivrés et en cours de demande), dont 50 brevets d'invention. Animée par un engagement envers l'excellence des produits et appuyée par l'héritage d'entreprises de robotique domestique de premier plan, la marque cherche à être le leader mondial des robots de nettoyage de piscine intelligents tout-en-un. Beatbo a pour vocation de redéfinir le nettoyage des piscines, de relever les défis de l'industrie, d'améliorer les performances et de proposer des expériences sans ennuis.

