Beatbot kündigt offizielle Markteinführung in Europa an

Beatbots Roboter-Poolreiniger feiern ihr Debüt in Europa, bieten branchenweit erste Funktionen, die Effizienz und Komfort in den Vordergrund stellen

LONDON, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot, die Marke, die den hochmodernen Poolreinigungsroboter neu definiert, gibt heute ihren offiziellen Eintritt in den europäischen Markt bekannt, wodurch die branchenführenden AquaSense und AquaSense Pro der Marke für europäische Käufer kommerziell verfügbar werden. Die Expansion der Marke in europäische Märkte erweitert den Vertrieb von Spitzentechnologie und baut die internationale Präsenz des Unternehmens weiter aus.

Mit der Mission, die Poolpflege zu vereinfachen und die Erfahrung des Poolbesitzers zu verbessern, hat Beatbot bereits bedeutende Meilensteine auf dem amerikanischen Markt erreicht, einschließlich des Ausverkaufs der ersten 1.000 Vorbestellungen in weniger als 30 Tagen, was eine bemerkenswerte Leistung für ein Produkt in der Preisklasse von 2.000 Dollar darstellt. Die hohe Nachfrage nach Beatbot in den USA zeigt den möglichen Erfolg auf den europäischen Märkten. Der AquaSense Pro von Beatbot, der weltweit erste 5-in-1-Roboter-Poolreiniger, wurde ebenfalls mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Zusammengenommen unterstreichen diese Erfolge Beatbots branchenführendes intelligentes Engineering und den Erfolg seiner Projekte auf dem Markt.

„Wir freuen uns, den europäischen Verbrauchern eine optimale Effizienz bei der Poolreinigung bieten zu können, die Gesundheit des Pools zu verbessern und einen unvergleichlichen Komfort zu bieten", so York, CMO von Beatbot. „Unser neuestes Modell, der AquaSense Pro, bietet eine einzigartige, leistungsstarke Bodenschrubbung, wendiges Klettern an der Wand, Reinigung der Wasserlinie, ein eingebautes Wasserreinigungssystem und eine intelligente Pfadoptimierung, die Verbraucher von anderen Marken nicht bekommen können. Wir freuen uns sehr, dass Beatbot sein Engagement für die Revolutionierung der Poolpflege weiter ausbaut und schließlich weltweit verfügbar sein wird."

Poolroboter mit intelligenter Technik

Die AquaSense-Serie von Beatbot umfasst zwei Roboter-Poolreiniger der Marke:

Der AquaSense Pro nutzt die erste Fünf-in-Eins-Poolreinigung, die die Reinigung des Wassers, der Wasseroberfläche, des Bodens, der Wände und der Wasserlinie abdeckt, sowie ein Neun-Motoren-System, um die modernste Poolreinigungslösung der Branche zu bieten. Ausgestattet mit 20 Sensoren, darunter 2 Ultraschallsensoren, und einem Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz zur intelligenten Pfadoptimierung, ist der Beatbot AquaSense Pro intelligent genug, um die Klärung des Wassers, die Wasseroberfläche, die Wasserlinie, die Wände und den Boden zu erfassen, was eine vollständige Abdeckung und hohe Effizienz ermöglicht. Dank der branchenweit ersten MemoryPark™-Technologie und der simulierten Flight-Propulsion-Technologie bietet er eine automatische Rückkehr und Oberflächenparken. Der bürstenlose Hauptpumpenmotor des Systems ermöglicht eine leistungsstarke Wandreinigung mit einer Saugleistung von 5500 GPH. Das preisgekrönte kabellose Design in Verbindung mit zwei voneinander unabhängigen Walzenbürsten sorgt für eine umfassende Reinigung. Bei der Systemtechnik und dem Design steht die Sicherheit mit 15 Zertifizierungen im Vordergrund. Die kabellose Ladestation, der langlebige 10400-mAh-Akku und die intelligente App-Steuerung sorgen für Komfort.

Die innovativen Technologien von Beatbot, wie das CleverNav™ Smart Navigation System, das branchenweit erste ClearWater™ Klärsystem und das benutzerfreundliche Design, zeichnen die Poolroboter aus. Diese Roboter bieten den Kunden eine mühelose Poolpflege mit Funktionen wie der intelligenten Rückführung und dem Parken in der Nähe des Randes für ein einfaches Herausholen.

Europäische Verbraucher können auf der offiziellen Website der Marke mehr über den Beatbot AquaSense Pro (MSRP €2.499) und seine reguläre Variante, den Beatbot AquaSense (MSRP €1.499), erfahren und mehr über die überlegene Poolreinigungstechnologie erfahren.

Um den offiziellen Start in Europa zu feiern, bietet Beatbot vom 20. März 2024 bis zum 10. April 2024 ein Sonderangebot an. Die Käufer erhalten 300 € Rabatt auf den Beatbot AquaSense Pro und 200 € Rabatt auf den Beatbot AquaSense.

Informationen zu Beatbot:

Beatbot ist eine Technologiemarke, die sich der globalen Robotisierung von Schwimmbadumgebungen verschrieben hat. Gegründet von Branchenexperten mit über 10 Jahren Erfahrung in führenden Unternehmen der Heimroboterbranche, wächst das Unternehmen schnell, mit Niederlassungen in mehreren Ländern und einem starken Team von über 80 F&E-Mitarbeitern. Als Pionier von Kerntechnologien wie bürstenlose Wasserpumpen, räumliche Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und Space-Mapping-Navigationsalgorithmen hat sich Beatbot zahlreiche Patente gesichert und Pionierarbeit für branchenführende Innovationen geleistet. Derzeit halten wir über 131 Patente (erteilt und angemeldet), darunter 51 Patente für Erfindungen. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der intelligenten All-in-One-Poolpflege-Roboter weltweit führend zu sein. Sie tritt das Erbe der führenden Unternehmen im Bereich der Heimroboter an und setzt sich für hervorragende Produkte ein. Beatbot hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Poolpflege neu zu definieren, die Herausforderungen der Branche zu meistern, die Leistung zu verbessern und ein müheloses Pool-Pflegeerlebnis zu bieten.

