BeautySourcing.com offre des novuelles opportunités de sourcing pour accompagner la reprise post covid

Une nouvelle plateforme de commerce électronique pour l'industrie de la beauté

NEW YORK, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Parmi les défis auxquels l'industrie est confrontée en raison de la COVID-19, BeautySourcing.com s'impose comme une plateforme mondiale de sourcing à guichet unique avec une gamme complète de fournisseurs de l'industrie de la beauté. Alors que les modèles commerciaux se tournent de plus en plus vers les alternatives numériques, le site, tirant le mieux parti des outils digitaux disponibles, constitue une solution accessible toute l'année permettant aux professionnels de la beauté de trouver efficacement tout ce dont ils ont besoin pour sortir leur prochaine ligne de produits.

BeautySourcing.com permet aux membres de prendre contact avec plus de 5 000 fournisseurs présents à plus de 100 événements beauté dans le monde, avec pour mission de stimuler et de maintenir le commerce international de la beauté.

Voici quelques-unes des caractéristiques principales de BeautySourcing.com :

Beautysourcing.com aide ses membres à trouver des acheteurs nationaux et internationaux, en tirant efficacement parti de la technologie Big Data pour analyser les volumes croissants de l'industrie de la beauté. Beautysourcing.com utilise une stratégie de référencement SEO basée sur l'intelligence artificielle et ses algorithmes ciblés. Ce qui augmente considérablement le taux de conversion des prospects du SERP. (Page de Resultat du Moteur de Recherche)

Plus de 200 000 produits présentés : formulation, ingrédients, matières premières, OEM/ODM/OBM, machines et équipements, solutions d'emballage, produits capillaires et soins des ongles.

Fournisseurs pré-qualifiés avec au moins 5 ans d'expériences exposant dans le cadre d'événements internationaux.

Mises à jour régulières sur les grands événements de beauté tels que : Cosmoprof, In-cosmetics, interCHARM, Cosmobeaute et plus encore.

Des services intégrés en ligne et hors ligne qui offrent un aperçu des produits et un service de mise en contact.

Un forum actif pour les professionnels de la beauté où partager les informations du secteur, trouver de nouveaux contact et de agrandir son réseau commercial.

À propos de BeautySourcing.com : BeautySourcing.com est une plateforme en ligne à guichet unique pour le marché des produits de beauté. Il vise à stimuler la croissance de l'industrie internationale de la beauté et à servir de communauté pour mettre les professionnels de la beauté en contact avec des produits de haute qualité, des événements commerciaux mondiaux et les maintenir informés des nouvelles du secteur. La plateforme en ligne est soutenue par une équipe d'organisateurs d'événements chevronnés avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la beauté et l'œil pour examiner les capacités des fournisseurs et les tendances du marché. Pour plus d'informations, visitez le site www.beautysourcing.com.

Contact : Selena.Li

Téléphone : 646-653-2838

Courrier électronique : [email protected]

