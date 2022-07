BECKY HILL PROTAGONIZARÁ EL PRIMER ESPECTÁCULO DE LA FINAL DE LA EUROCOPA FEMENINA DE LA UEFA PRESENTADO POR PEPSI MAX®

En este exclusivo espectáculo en directo, el contagioso sonido dance de Hill se celebrará con brillantes colores neón, mientras que los bailarines y los músicos serán coreografiados para aportar la mejor sensación de un festival de verano. Becky interpretará una mezcla de las canciones favoritas de los fanáticos, incluyendo su éxito de 2022 ' My Heart Goes (La Di Da) ' , junto con un épico baile clásico de los 90. Además, invitará a algunos artistas sorpresa a unírsele en el escenario para ofrecer un final impresionante que garantizará la emoción y el entusiasmo de los aficionados antes de que comience la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA en el Estadio de Wembley.

Becky Hill comentó: "Es una sensación increíble encabezar el primer espectáculo de la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 presentado por Pepsi MAX. El fútbol femenino ha recorrido un largo camino en los últimos años y me siento honrada de formar parte de la celebración que tanto se merece. El Estadio de Wembley es uno de los recintos más famosos del mundo y estoy deseando llevar la fiesta a los aficionados de todo el mundo".

Pepsi MAX es una marca que se enorgullece de estar en el corazón del entretenimiento futbolístico y lleva mucho tiempo defendiendo el talento tanto dentro y fuera de la cancha, ofreciendo emocionantes campañas que los aficionados adoran ver y formar parte de ellas. La Eurocopa Femenina de la UEFA de este verano está generando un récord de ventas de entradas en todo el mundo, y Pepsi MAX está encantada de celebrar la ocasión aportando entretenimiento musical épico a la final para celebrar el fútbol femenino.

Georgina Meddows-Smith GBI Marketing Director, Pepsi Beverages, dijo: " Hemos sido un orgulloso socio del fútbol femenino de la UEFA desde 2020 y cada año seguimos aportando nuestra influencia y escala para iluminar este deporte y defenderlo globalmente. Nuestro compromiso con el fútbol femenino incluye el apoyo a los talentos femeninos, tanto dentro como fuera de la cancha, y estamos muy orgullosos de tener la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 en casa y de dar a las jugadoras la visibilidad que se merecen. Este torneo está batiendo récords de asistencia y de entradas vendidas. No podíamos pensar en una artista mejor que Becky Hill para ofrecer un espectáculo que celebre este torneo que bate récords."

Además del espectáculo de la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022, Pepsi MAX también se enorgullece de asociarse con Women in Football, una red de profesionales que apoyan a las mujeres en el juego, cuyo objetivo es atraer, inspirar y mejorar la representación de las entrenadoras de fútbol en todo el Reino Unido. Como parte de este compromiso de un año de duración, Pepsi MAX® patrocinará a 45 entrenadoras aspirantes en el curso de "Introducción a los Entrenadores" de la Asociación de Fútbol, abriendo la puerta a talentosas mujeres de todo el país para que desarrollen su carrera en el fútbol. Además, la asociación dará a las entrenadoras elegidas acceso a sesiones de capacitación grupal y a oportunidades de creación de redes para apoyar la construcción de una comunidad duradera y de fuertes vínculos entre esta cohorte de mujeres con talento. Para celebrar la Eurocopa femenina de 2022, Pepsi MAX está animando a la nación a mostrar el mismo nivel de apoyo al fútbol femenino que a la selección nacional masculina, mediante el lanzamiento de una campaña de marketing activada a través de activaciones digitales, sociales, de relaciones públicas, POS, OOH y en las tiendas.

Pepsi MAX ha sido un patrocinador clave del fútbol masculino y femenino de la UEFA desde 2015, iniciativa que ha crecido hasta convertirse en la mayor plataforma global de la compañía al conectando a personas de todo el mundo a través de su pasión por el fútbol. Año tras año, Pepsi MAX sigue reforzando su presencia y compromiso, y este año pone al fútbol femenino en primer plano. Pepsi MAX cree en el fútbol como "Un Juego" que debe ser disfrutado por todos sin discriminación y con igualdad de oportunidades.

El Director de Marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, comentó: "Estamos encantados de volver a colaborar con nuestros socios de siempre, Pepsi MAX, para el primer espectáculo de la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA. Becky Hill es una artista de gran talento y ha preparado un espectáculo increíble de principio a fin. Sabemos que reunirá a los aficionados de todo el mundo para celebrar esta ocasión histórica. Este es un año muy importante para el mundo del deporte femenino, por lo que Pepsi MAX y la UEFA consideraron oportuno crear la mayor producción jamás realizada en el torneo. Los aficionados tendrán una noche especial de entretenimiento".

El espectáculo de la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA de este año se emitirá en más de 16 países de Europa y en varios territorios de todo el mundo, minutos antes de que comience uno de los partidos más importantes del fútbol femenino de 2022. Los aficionados están invitados a empaparse del ambiente para cuando comience el espectáculo, mientras que los que estén en casa podrán sintonizarlo a través de su emisora local y a través de la cuenta de TikTok oficial de la UEFA.

Para más información y actualizaciones sobre el espectáculo final, siga a Pepsi MAX en Instagram y Facebook.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR:

[email protected]

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de 79.000 millones de dólares de ingresos netos en 2021, impulsada por una cartera de bebidas complementarias y alimentos de conveniencia que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas al por menor.

La visión de PepsiCo es la de ser el líder mundial en bebidas y alimentos de conveniencia ganando con PepsiCo Positive (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sostenibilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com.

Acerca de Becky Hill

Con una aptitud irrefutable para escribir canciones pop que arrasan en las listas de éxitos y una reputación de pionera en la escena de la música electrónica, Becky Hill, ganadora del premio BRIT, es una de las exportaciones musicales británicas más solicitadas del momento.

Descrita por David Guetta como "una de las escasas reinas de la música de baile", Becky ha escrito y actuado en quince singles que han entrado en el top 40 de la Official Singles Chart del Reino Unido, (incluyendo cinco singles en el top 10 y un número 1) y ha acumulado más de 3.200 millones de streams sólo en Spotify. Sus certificaciones BPI suman 13 discos de platino, 11 de oro y 14 de plata, y fue la tercera solista británica con más streams en Spotify en 2021 (por detrás de Dua Lipa y Adele).

En agosto de 2021, Becky lanzó su primer álbum de estudio, Only Honest On The Weekend, en medio de una serie de festivales de verano, incluyendo un puesto de cabeza de cartel en el Camp Bestival y una actuación aclamada por la crítica en Reading & Leeds. Only Honest On The Weekend se situó en el Top 10 de la lista de álbumes oficiales del Reino Unido y contó con el éxito con certificación de platino "Remember", que pasó tres semanas en el Top 3 de la lista oficial de singles del Reino Unido y fue una de las canciones más reproducidas y vendidas de 2021.

Becky ha colaborado con artistas de la talla de Rudimental, Matoma, Galantis y Lil Simz, entre otros, mientras que sus habilidades como compositora han sido utilizadas por artistas que van desde MK, Tiesto, Jax Jones y Martin Solveig hasta MNEK y Little Mix. En una industria que sigue dominada por los hombres, ya que sólo el 17% de los compositores registrados en PRS for Music son mujeres, es notable que Becky tenga 180 canciones registradas a su nombre en ASCAP.

Aunque Becky tiene una aptitud irrefutable para componer música pop que arrasa en las listas de éxitos, sus raíces están firmemente arraigadas en la música electrónica. Esto es evidente no sólo por las colaboraciones que ha hecho en el estudio, sino también por su pasión por la música de baile. Una pasión que explora en profundidad en su podcast The Art Of Rave, lanzado en 2020, en el que habla de la cultura rave con sus pioneros y que ha sido aclamado como "Podcast de la semana" por The Guardian, Metro y otros medios. Becky también ha utilizado su música en campañas de marcas como McDonalds, BVLGARI, Barbour & Tessuti y Tia Maria.

Acerca de Women in Football

Women in Football es una red de mujeres, hombres y personas no binarias que trabajan en la industria del fútbol y en torno a ella y que se dedican a impulsar a las mujeres en el fútbol. Somos una comunidad de miembros vibrante, creciente y comprometida que trabaja por el cambio a nivel institucional, porque aprovechar el mejor talento, sea cual sea, es fundamental para el éxito de la industria. Con el apoyo de nuestro socio principal, Barclays, enseñamos a las mujeres a perfeccionar y fortificar sus talentos y habilidades a través de nuestros cursos de liderazgo, coaching, talleres y oportunidades de networking. Abrimos las puertas a un talento más diverso, liderando campañas sobre la igualdad de género y trabajando con los empresarios del fútbol sobre cómo pueden ser más inclusivos en cuanto al género, y sobre todo, nos dedicamos a trabajar juntos para transformar la industria.

Para más información sobre Women in Football visite www.womeninfootball.co.uk o envíe un email [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1860163/PepsiCo_Becky_Hill.jpg

SOURCE PepsiCo