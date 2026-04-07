Bedrock nomme un ancien dirigeant de Satellogic au poste de PDG pour stimuler la croissance dans le domaine de la surveillance maritime automatisée

Bedrock s'adapte pour répondre à la demande croissante dans les domaines de la défense, de l'énergie et de la surveillance de l'environnement aux États-Unis et en Europe.

RICHMOND, Calif., 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration, leader en matière de données et de renseignements sous-marins automatisés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Matthew Tirman au poste de PDG, alors que la société s'appuie sur des déploiements majeurs et une demande croissante sur les marchés mondiaux de l'offshore.

M. Tirman apporte plus de vingt ans d'expérience dans le développement d'entreprises de haute technologie dans les domaines de l'intelligence géospatiale, des plates-formes de données et des opérations commerciales mondiales à forte croissance. Auparavant, il a contribué à la direction de Satellogic, qui a bénéficié d'une traction commerciale précoce, a réalisé des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires et a fait ses débuts sur le marché public. Sous sa direction, Satellogic a fourni des produits d'imagerie et de données de pointe à des clients du secteur de la défense et du renseignement dans le monde entier, ainsi que des ventes de systèmes spatiaux complexes comprenant une constellation maritime à grande échelle. En tant que PDG, il dirigera la stratégie de Bedrock, l'exécution de la mise sur le marché et la croissance opérationnelle. Le fondateur Charles Chiau restera directeur de la technologie, se concentrant sur les avancées matérielles et logicielles alors que Bedrock entre dans sa prochaine phase d'innovation en fournissant une intelligence sous-marine automatisée et pilotée par l'IA pour les entreprises et les clients gouvernementaux à l'échelle mondiale.

« L'opportunité qui s'offre à nous est énorme », a déclaré M. Tirman, le nouveau PDG de Bedrock. « Cela ressemble aux premiers jours de l'économie spatiale, où l'accès à des données de haute qualité a débloqué des marchés entièrement nouveaux. Aujourd'hui, nous soutenons des opérations soutenues dans des environnements offshore complexes dans le golfe du Mexique, au Royaume-Uni et en mer du Nord, et nous enregistrons une demande exceptionnellement forte de la part des secteurs gouvernementaux et commerciaux. »

Bedrock est en train de constituer la plus grande flotte privée de véhicules sous-marins automatisés, au service des secteurs de l'énergie offshore, de la cartographie hydrographique et de la sécurité maritime. Sa plateforme verticalement intégrée avec des données sous-marines multi-capteurs peut être déployée sans infrastructure spécialisée et fonctionner dans un large éventail d'environnements offshore, des petits navires aux navires de grande taille. La plateforme Mosaic de Bedrock offre un accès homogène aux données, une visualisation et une collaboration, tandis que Trident prend en charge les opérations de flotte à distance et la coordination des missions, ce qui permet de réaliser des enquêtes plus rapides, de réduire les coûts et d'obtenir des données plus fiables qu'avec les méthodes traditionnelles.

« Ayant occupé les postes de PDG et de directeur technique au cours de notre croissance initiale, je suis impatient de continuer à innover et à redéfinir la manière dont les renseignements maritimes sont recueillis et fournis », a déclaré M. Chiau, fondateur et directeur technique de Bedrock. « Avec Matt à la tête de la commercialisation, je me concentrerai sur l'avancement de notre feuille de route technique à double usage afin de continuer à accroître la rapidité d'accès à la connaissance pour nos clients. »

« L'accès à des données de haute qualité sur les fonds marins a toujours été lent, coûteux et complexe », a déclaré Greg Sands, fondateur et associé gérant de Costanoa. « Alors que la demande s'accélère dans les domaines de l'énergie, de la défense et de la surveillance de l'environnement, Bedrock redéfinit ce qui est possible avec une approche plus rapide, plus sûre et plus rentable de l'intelligence sous-marine. »

À propos de Bedrock Ocean Exploration

Bedrock Ocean Exploration construit une nouvelle ère d'intelligence planétaire. En combinant une flotte de véhicules sous-marins automatisés avec une IA intégrée, un traitement embarqué et des plateformes de données basées sur le cloud, Bedrock fournit une intelligence sous-marine à haute résolution plus rapidement, à moindre coût et à l'échelle mondiale. Son approche verticalement intégrée permet aux gouvernements et aux opérateurs commerciaux de mieux comprendre, protéger et gérer les infrastructures océaniques essentielles, de faire progresser la sécurité maritime et de favoriser la compréhension du climat et de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.bedrockocean.com

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