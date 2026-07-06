Beef Loving Texans y Kampgrounds of America lanzan la campaña "Savor the Texas Outdoors"

La nueva alianza alienta a los texanos a reconectarse con el aire libre mediante barbacoas, ideas para acampar y eventos comunitarios gratuitos

AUSTIN, Texas, 6 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inspirados por el creciente interés en las experiencias nostálgicas de acampadas, Beef Loving Texans y Kampgrounds of America (KOA) lanzaron Savor the Texas Outdoors, nueva campaña de verano que celebra las barbacoas en campamentos y los recuerdos que se crean cuando la carne de res une a las personas.

La campaña aprovecha el creciente interés de los consumidores por la recreación al aire libre y las experiencias nostálgicas de acampar. Según el Informe anual de campamento y hospitalidad al aire libre de 2026 de KOA, el 50% de los consumidores está interesado en revivir los recuerdos de campamentos de la infancia, mientras que el 55% planea acampar este año y el 44% está interesado en aprender a cocinar al aire libre.

"Ya sea un viaje de campamento, una escapada en autocaravana o una comida al aire libre en el patio trasero, algunos de nuestros recuerdos favoritos se forjan en torno a la carne de res", afirmó Rachel Chou, directora de Marketing para el Consumidor de Beef Loving Texans. "Savor the Texas Outdoors busca ayudar a los texanos a reconectarse con esos momentos simples, como reunirse al aire libre, compartir una gran comida y crear nuevos recuerdos con familiares y amigos".

Durante todo el verano, los texanos podrán participar en Savor the Texas Outdoors con contenido de cocina al aire libre, recetas para asar a la parrilla, ideas para acampar, una guía de campamento descargable gratuita y la oportunidad de ganar una escapada de fin de semana al nuevo Fredericksburg KOA Resort, que se inaugurará el 1 de septiembre de 2026. Además, la campaña contará con una serie de eventos públicos gratuitos organizados en campamentos KOA en todo Texas.

Al frente de esta experiencia está el maestro asador y experto en barbacoa de Beef Loving Texans, Jerry McPherson, presentador de los populares eventos Smoke Lab de la organización. Durante julio y agosto, McPherson visitará los campamentos KOA seleccionados en todo Texas para enseñar a los asistentes cómo asar un bistec y utilizar las sobras para más comidas excelentes en el campamento, a la vez que compartirá técnicas accesibles de cocina y carne asada al aire libre que quienes acampan, hacen barbacoas en el patio trasero y son entusiastas del aire libre podrán usar durante toda la temporada.

Además de la clase de barbacoa en vivo, los asistentes al evento podrán disfrutar de comida inspirada en la carne de res, música, juegos al aire libre y actividades familiares en el campamento diseñadas para celebrar los placeres simples del verano al aire libre. Los eventos ofrecen a los texanos de todas las edades la oportunidad de reunirse para degustar excelentes comidas de carne de res, aprender nuevas habilidades de cocina al aire libre y experimentar las tradiciones de campamento que continúan inspirando a los viajeros amantes del aire libre hoy en día. La asistencia es gratuita, pero es necesario registrarse con anticipación, ya que el cupo es limitado. Los texanos pueden reservar su lugar aquí.

Las experiencias se llevarán a cabo en campamentos KOA seleccionados en todo Texas, que incluyen:

"Estamos viendo que más viajeros buscan experiencias que les ayuden a relajarse y reconectar con las personas que los rodean", afirmó Ethan Rafei, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de KOA de Texas. "Ya sea para reunirse alrededor de la parrilla, disfrutar de una comida al aire libre o iniciar a una nueva generación en las tradiciones de acampadas, estos son los tipos de experiencias que los campistas buscan cada vez más hoy en día".

Para obtener recetas adicionales, grandes ideas para cocinar al aire libre e información sobre la campaña, visite BeefLovingTexans.com/Savor-Texas-Outdoors.

Acerca de Beef Loving Texans

Beef Loving Texans es la marca orientada al consumidor del Texas Beef Council y una comunidad creada para celebrar las infinitas delicias, historias y experiencias que hacen de la carne de res una tradición de Texas. Mediante recetas, ideas para cocinar y recursos expertos, Beef Loving Texans ayuda a los texanos a descubrir nuevas formas de disfrutar cada comida y generar momentos importantes alrededor de la mesa. Obtenga más información en BeefLovingTexans.com.

Acerca del Texas Beef Council

El Texas Beef Council (TBC) es una organización sin fines de lucro financiada por agricultores y ganaderos de Texas mediante el programa nacional Beef Checkoff y el programa Beef Checkoff del estado de Texas. Los dólares de las contribuciones se utilizan para aumentar la demanda nacional y/o internacional de carne de res mediante programas de promoción, investigación y educación. La organización está dirigida por una junta de ganaderos de 20 miembros, que representa a los 149,000 productores de carne de res y ganaderos del estado.

Acerca de Kampgrounds of America

Kampgrounds of America, Inc. ha sido el líder más importante en hospitalidad al aire libre durante más de 60 años. Unidos bajo la misión de "conectar a las personas con el aire libre y entre sí", la empresa se compone de dos marcas únicas: KOA y Terramor Outdoor Resorts. KOA, el sistema de campamentos privados y abiertos al público más grande del mundo, consta de más de 500 campamentos en franquicia y en propiedad. Con una visibilidad de marca inigualable, KOA también ofrece a los propietarios y operadores de campamentos un apoyo incomparable en educación, diseño, reclutamiento, marketing y tecnología para campamentos. Terramor Outdoor Resorts, una empresa de glamping, abrió su primera propiedad emblemática en Bar Harbor, Maine, en 2020. La marca, cuyo significado literal es "Amor a la tierra", se centra en ofrecer una experiencia al aire libre refinada y exclusiva. Para más información, visite KOA.com y TerramorOutdoorResort.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3003593/Texas_Beef_Council_KOA_BLT_Logo_Lock_up_Logo.jpg

FUENTE Texas Beef Council