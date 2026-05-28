Beelink dévoile sa gamme Wildcat Lake alimentée par Intel 18A

SHENZHEN, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Beelink a officiellement présenté sa première gamme de produits basée sur la dernière plateforme basse consommation Wildcat Lake d'Intel, apportant des performances, des capacités d'IA et une efficacité de nouvelle génération aux systèmes de bureau compacts. La nouvelle série comprend deux mini-PC et un dispositif orienté NAS, faisant de Beelink la première marque technologique à déployer Wildcat Lake dans plusieurs catégories de produits.

Intel 18A : un bond en avant fondamental

Beelink Wildcat Lake Product Matrix

Au cœur de la plateforme se trouve la technologie avancée du processus 18A d'Intel. Le nouveau nœud introduit les transistors RibbonFET gate-all-around et une alimentation arrière PowerVia, ce qui améliore considérablement l'efficacité énergétique, les performances thermiques et la stabilité des signaux par rapport aux conceptions antérieures basées sur FinFET. Combiné aux nouveaux cœurs de performance Cougar Cove et aux cœurs d'efficacité Darkmont d'Intel, Wildcat Lake offre des performances supérieures pour une consommation d'énergie moindre.

Le processeur Intel Core 3 304 équipe toute la gamme de produits Wildcat Lake de Beelink. La puce comporte un cœur de performance, quatre cœurs d'efficacité, des graphiques Xe3-LPG intégrés et un NPU intégré pour les charges de travail d'IA. Par rapport au précédent Core i3-N305, le Core 3 304 offre des performances à cœur unique supérieures de 120 % et des performances multicœurs améliorées d'environ 60 %. Le processeur offre également jusqu'à 24 TOPS de puissance de calcul totale pour l'IA, prenant en charge la productivité assistée par l'IA, l'inférence locale et les applications intelligentes en temps réel.

Une matrice complète des produits

Les trois systèmes Beelink prennent en charge deux ports USB4 et un réseau 10GbE, tout en ciblant différents scénarios d'utilisation.

L'EQ mini se concentre sur les configurations de bureau minimalistes avec un design ultra-compact et une alimentation intégrée de 45W pour la productivité quotidienne et les charges de travail de l'IA.

L'EQi ajoute la prise en charge d'un double réseau avec une combinaison d'Ethernet 10GbE et 2,5GbE, ainsi qu'une alimentation intégrée de 85W, ce qui le rend adapté aux réseaux, à l'informatique en périphérie et aux environnements multitâches.

Le ME Pro combine les fonctionnalités d'un mini PC et d'un NAS en une seule plateforme compacte, avec deux baies pour disques durs de 3,5 pouces et un réseau 10GbE et 2,5GbE pour les applications de productivité et d'intelligence artificielle à forte capacité de stockage.

La nouvelle gamme reflète également l'évolution croissante vers des ordinateurs de bureau compacts prêts pour l'IA, qui privilégient l'efficacité, la connectivité et le déploiement polyvalent. En combinant une accélération moderne de l'IA avec un fonctionnement à faible consommation, Beelink positionne les systèmes Wildcat Lake comme des solutions pratiques pour les particuliers, les créateurs, les petites entreprises et les environnements d'informatique de pointe.

Avec le lancement de la gamme Wildcat Lake, Beelink vise à apporter la technologie Intel 18A et l'accélération de l'IA dans des systèmes plus accessibles et à faible consommation, contribuant à étendre les PC IA au-delà du marché haut de gamme et à l'informatique de bureau grand public.

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