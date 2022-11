BeFootball, empresa desenvolvedora de um metaverso de RV do futebol, organiza a primeira Copa do Mundo Imersiva

A BeFootball lança o jogo de RV SuperPlayer e anuncia a primeira Copa do Mundo Imersiva. Serão concedidos USD 3 mil em prêmios e os usuários de todo o mundo podem competir a partir de suas casas.

MADRI, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BeFootball, empresa de tecnologia que projeta, desenvolve e comercializa produtos imersivos sob medida para o setor de futebol, lança o SuperPlayer, disponível gratuitamente na Meta Quest Store, o primeiro passo no metaverso imersivo do futebol que está sendo desenvolvido pela empresa.

O SuperPlayer é um jogo de futebol de realidade virtual que tem dois modos de jogo realizados em estádios de futebol reais que foram virtualizados. Entre os modos de jogo estão o modo Keeper , no qual o jogador é goleiro e precisa defender o maior número possível de chutes em um determinado tempo, e o modo Header , no qual o jogador é um atacante que tem que marcar gols de cabeça.

Todos os modos de jogo permitem a competição entre os usuários para a escolha do melhor goleiro e atacante. Sendo assim, o BeFootball está organizando a primeira Copa do Mundo Imersiva. Serão concedidos USD 3 mil em prêmios e os usuários de todo o mundo podem competir a partir de suas casas.

De 20 de novembro a 18 de dezembro, os usuários poderão escolher uma das 32 equipes da Copa do Mundo e jogar partidas (nos modos Header e Keeper) contra outras seleções para vencer a Copa do Mundo. Quanto mais Copas do Mundo o usuário jogar, maior será a pontuação na classificação para ganhar o primeiro lugar. Os vencedores serão anunciados no final da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Iker Zuasti, CEO da BeFootball, disse: "A BeFootball nasceu para revolucionar o setor de futebol por meio da realidade virtual e o SuperPlayer é nossa primeira grande aposta: estamos desenvolvendo o primeiro metaverso imersivo do futebol do mundo".

O primeiro metaverso imersivo do futebol, impulsionado por astros internacionais do futebol

A empresa está desenvolvendo o primeiro metaverso imersivo do futebol do mundo, com a participação de grandes jogadores profissionais, como Marcos Llorente (Atlético de Madri), Member Ochoa (Club América), Marco Asensio (Real Madrid) e Charly Rodríguez (Cruz Azul).

O metaverso da BeFootball baseia-se em uma combinação de jogos, realidade virtual e futebol que oferece uma nova forma de vivenciar o futebol. O jogo foi desenvolvido para fãs que esperam ser mais do que espectadores e queiram participar ativamente, sem limitações de espaço ou de tempo em casa e em primeira pessoa, com uma realidade alternativa e ambientes futuristas.

Na BeFootball, o usuário pode escolher vivenciar experiências, jogar e competir em um novo esporte tecnológico, mudar para o modo de condicionamento físico para melhorar sua condição ou treinar em uma academia virtual para tornar-se o jogador de futebol mais completo a partir de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. Basta que haja um fone de ouvido de realidade virtual e uma conexão de Internet.

