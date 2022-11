BeFootball, l'entreprise qui développe un métavers virtuel de football, organise la première Coupe du monde de football immersif

BeFootball lance le jeu SuperPlayer VR et annonce la première Coupe du monde immersive. Elle offre 3 000 dollars de prix et permet aux utilisateurs du monde entier de s'affronter depuis leur domicile.

MADRID, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BeFootball , la société technologique qui conçoit, développe et commercialise des produits immersifs adaptés à l'industrie du football, lance SuperPlayer , disponible gratuitement dans la boutique Meta Quest , qui constitue la première étape du métavers immersif du football que développe l'entreprise.

SuperPlayer est un jeu de football en réalité virtuelle qui comporte 2 modes de jeu se déroulant dans de véritables stades de football virtualisés. Parmi les modes de jeu, on trouve le mode Gardien , dans lequel le joueur devient un gardien de but et doit arrêter autant de tirs au but que possible dans un temps limité ; et le mode Coup de tête , dans lequel le joueur devient un attaquant qui doit marquer des buts avec sa tête.

Tous les modes de jeu permettent une compétition entre les utilisateurs afin d'être le meilleur gardien de but et le meilleur attaquant. En ce sens, BeFootball organise la première Coupe du monde immersive. L'entreprise offre 3 000 dollars de prix et les utilisateurs du monde entier peuvent s'affronter depuis leur domicile.

Du 20 novembre au 18 décembre, les utilisateurs pourront sélectionner l'une des 32 équipes de la Coupe du monde et jouer des matchs (en modes « Gardien » et « Coupe de tête ») contre d'autres équipes nationales pour remporter la Coupe du monde. Plus l'utilisateur jouera de Coupes du monde, plus son score sera élevé dans le classement pour gagner la première place. Les gagnants seront annoncés à la fin de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Iker Zuasti, PDG de BeFootball, a déclaré : « BeFootball est née pour révolutionner l'industrie du football grâce à la réalité virtuelle et SuperPlayer est notre premier grand pari : nous développons le premier métavers immersif de football au monde ».

Le premier métavers immersif de football, boosté par des stars internationales du ballon rond

La société développe le premier métavers immersif de football au monde, dans lequel on peut retrouver des joueurs professionnels de haut niveau tels que Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Memo Ochoa (Club América), Marco Asensio (Real Madrid) et Charly Rodríguez (Cruz Azul).

Le métavers de BeFootball est basé sur une combinaison de jeux, de réalité virtuelle et de football qui offre une nouvelle façon de vivre le football. Il s'adresse aux fans qui ne se contentent pas d'être spectateurs et qui veulent participer activement, sans limitations d'espace ou de temps, depuis chez eux et à la première personne, à une réalité alternative avec des environnements futuristes.

Dans BeFootball, l'utilisateur peut choisir de vivre des expériences, de jouer et de concourir dans un nouveau sport technologique, de passer en mode fitness pour améliorer son bien-être, ou de s'entraîner dans une académie virtuelle pour devenir le joueur de football le plus complet, de n'importe où dans le monde et à tout moment. Tout ce dont il a besoin est un casque de réalité virtuelle et une connexion Internet.

