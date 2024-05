Beijing chinesisch-deutsches Forum für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung - Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions 2024 in Beijing eröffnet

BEIJING, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 13. Mai wurde das Beijing chinesisch-deutsche Forum für industrielle Zusammenarbeit und Entwicklung – Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions 2024 im China-Germany International Conference and Exhibition Center in Shunyi, Beijing, eröffnet. Dieses bahnbrechende Forum wurde gemeinsam von der Volksregierung des Shunyi-Distrikts der Stadt Beijing, dem Internationalen Wirtschaftssenat und dem Network for International Cooperation on Technology Commercialization (NICTC) gesponsert und fand in strategischer Zusammenarbeit mit dem International Cooperation Center of National Development and Reform Commission of China (ICC-NDRC) und der Asia Digital Group statt.

Das Forum bietet ein reichhaltiges Angebot an Aktivitäten, darunter den chinesisch-deutschen KMU-Dialog „Offen für eine Win-win-Kooperation" (Runder Tisch zur innovationsgetriebenen Entwicklung zwischen deutschen Unternehmen und Industrieparks) und das Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions für wirtschaftlichen und technologischen Austausch und Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurden branchenspezifische Unterforen zu Themen wie neue Energie und intelligente Fahrzeuge sowie digitale Wirtschaft einberufen, darunter Veranstaltungen wie das Entwicklungsforum für die Industrie für neue Energie und intelligente Fahrzeuge und das chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Kooperations- und Entwicklungsforum „Digitale Intelligenz in Shunyi". Das Forum für chinesisch-deutsche (chinesisch-europäische) Hidden Champions präsentierte auch einen chinesisch-deutschen (chinesisch-europäischen) wirtschaftlichen und technologischen Interaktionsbereich sowie Aktivitäten wie die Shunyi-Tour für deutsche (europäische) Hidden-Champion-Unternehmer.

Mit Blick auf die Zukunft wird der Distrikt Shunyi internationale Best-Practice-Verfahren nutzen und Maßnahmen zur Erleichterung einer offenen Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa ergreifen und verstärken. Diese Bemühungen werden dazu beitragen, dass Hidden Champions, innovative KMU und internationale Institutionen Shunyi besser kennenlernen, nach Shunyi kommen und in Shunyi investieren. Es wird die wissenschaftliche und technologische Innovation stärken, die industrielle Entwicklung vorantreiben, den Austausch von Talenten erleichtern und den Informationsaustausch zwischen China und Deutschland (Europa) fördern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Beijing China-Germany Economic and Technological Cooperation Demonstration Zone als Modell für internationale wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zu stärken.