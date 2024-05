Forum Chine-Allemagne de Pékin pour la coopération industrielle et le développement - Champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe)

PÉKIN, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 mai, le Forum Chine-Allemagne de Pékin pour la coopération et le développement industriels - Forum des champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe) 2024 a débuté au Centre international de conférences et d'expositions Chine-Allemagne de Pékin à Shunyi, Pékin. Coparrainé par le gouvernement populaire du district de Shunyi de la municipalité de Pékin, le Sénat économique international et le Réseau pour la coopération internationale en matière de commercialisation des technologies (NICTC), ce forum pionnier a bénéficié d'une collaboration stratégique avec le Centre de coopération internationale de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (ICC-NDRC) et Asia Digital Group.

Le forum présente un large éventail d'activités, comprenant le dialogue « Open for Win-win Cooperation » entre les PME chinoises et allemandes (table ronde sur le développement axé sur l'innovation entre les entreprises allemandes et le parc industriel) et le forum de coopération et d'échanges économiques et technologiques entre les champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe). En outre, des sous-forums spécifiques à l'industrie ont été organisés sur des sujets tels que les nouvelles énergies et les véhicules intelligents et l'économie numérique, avec des événements tels que le forum sur le développement de l'industrie des nouvelles énergies et des véhicules intelligents et le forum de coopération et de développement Chine-Allemagne (Chine-Europe) « L'intelligence numérique à Shunyi ». Le Forum des champions cachés Chine-Allemagne (Chine-Europe) a également présenté un espace d'interaction économique et technologique Chine-Allemagne (Chine-Europe), ainsi que des activités telles que la tournée Shunyi pour les entrepreneurs allemands (Européens) champions cachés.

À l'avenir, le district de Shunyi s'appuiera sur les meilleures pratiques internationales, exploitera et renforcera les politiques qui facilitent la coopération ouverte avec l'Allemagne et l'Europe. Ces efforts aideront les champions cachés, les PME innovantes et les institutions internationales à mieux connaître Shunyi, à venir à Shunyi et à y investir. Il renforcera l'innovation scientifique et technologique, stimulera le développement industriel, facilitera l'échange de talents et favorisera l'échange d'informations entre la Chine et l'Allemagne (Europe). Ces efforts visent à renforcer la zone de démonstration de coopération économique et technologique Chine-Allemagne de Pékin en tant que modèle de collaboration économique et technologique internationale.