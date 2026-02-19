Beko anuncia la transición de su consejero delegado

- La continuidad estratégica y la Sostenibilidad seguirán siendo las prioridades fundamentales

ESTAMBUL, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Beko (Arçelik A.Ş.) (Bloomberg: ARCLK TI) anunció hoy que Hakan Bulgurlu dejará su cargo como consejero delegado a partir de la próxima Asamblea General de la compañía, tras 11 años de mandato en los que dirigió la empresa durante un período de importante expansión internacional y transformación hacia la sostenibilidad. Su sucesor será Can Dinçer, actual Director General de Arçelik Türkiye y Director Comercial para el Sur de Asia y Turquía.

Hakan Bulgurlu

Bulgurlu, quien ha pasado 32 años en el Grupo Koç, permanecerá en el Consejo de Administración de Beko B.V. hasta junio de 2026 para garantizar una transición fluida. También completará su mandato como presidente de APPLiA, la asociación europea de electrodomésticos.

Esta transición de liderazgo se enmarca dentro de un plan de sucesión estructurado, diseñado para garantizar la continuidad estratégica y consolidar la posición de Beko como fabricante global de electrodomésticos.

Nuevo liderazgo con amplia experiencia operativa

Can Dinçer ha desempeñado múltiples puestos de liderazgo en las operaciones internacionales de Beko a lo largo de 33 años de carrera, abarcando Turquía, Europa, América y Asia-Pacífico. En su trayectoria, Dinçer ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y consolidación de la posición líder en el mercado de la compañía en Turquía y en el logro de un crecimiento comercial constante. También ha sido fundamental para mantener un rendimiento estable en la región del sur de Asia, reforzando la disciplina de ejecución y las estrategias centradas en el cliente en mercados diversos y competitivos.

Un legado de expansión internacional y liderazgo en sostenibilidad

Durante el mandato de Bulgurlu, Beko expandió su presencia global y fortaleció su posición competitiva en Europa y otros muchos países mediante adquisiciones, alianzas estratégicas e integraciones en diversas regiones, como Singer en Bangladés, Dawlance en Pakistán, Voltas Beko en India y Arçelik-Hitachi en Asia-Pacífico. La creación de Beko Europa y la integración de las operaciones de Whirlpool en la región MENA reforzaron aún más la escala y la presencia en el mercado de la compañía.

Durante este período, la sostenibilidad también se integró más estrechamente en la estrategia a largo plazo de la compañía, con objetivos climáticos alineados con los estándares internacionales y mejoras operativas en toda su huella de producción. Bulgurlu defendió la idea de que la responsabilidad climática y el rendimiento comercial se refuerzan mutuamente.

