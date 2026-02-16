Beko annonce une transition à sa direction générale : la continuité stratégique et le développement durable demeurent au cœur des priorités

ISTANBUL, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Beko (Arçelik A.Ş.) (Bloomberg : ARCLK TI) a annoncé aujourd'hui le départ d'Hakan Bulgurlu de son poste de directeur général à compter de la prochaine assemblée générale de la société, au terme d'un mandat de 11 ans au cours duquel il a orchestré une expansion internationale significative de l'entreprise et ancré le développement durable au cœur de l'ADN de l'entreprise. Il sera remplacé par Can Dinçer, actuellement directeur général d'Arçelik Turquie et directeur commercial pour l'Asie du Sud et la Turquie.

Hakan Bulgurlu

Hakan Bulgurlu, qui a consacré 32 ans au sein du groupe Koç, siègera au conseil d'administration de Beko B.V. jusqu'en juin 2026 afin d'assurer une transition fluide. Il achèvera également son mandat de président d'APPLiA, l'association européenne de l'électroménager.

Cette évolution de la gouvernance s'inscrit dans un plan de succession structuré, visant à garantir la continuité stratégique et à consolider le leadership mondial de Beko comme fabricant d'appareils électroménagers.

Une nouvelle direction forte d'une expertise opérationnelle mondiale

Au cours de ses 33 ans de carrière en Turquie, en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, Can Dinçer a occupé plusieurs fonctions de direction dans les opérations internationales de Beko. Tout au long de ses différents mandats, M. Dinçer a joué un rôle crucial dans la consolidation de la position de l'entreprise sur le marché turc et dans la croissance constante de ses performances commerciales. Il a également assuré la stabilité et la croissance de la région Asie du Sud, en misant sur l'excellence opérationnelle et des stratégies centrées sur le client au sein de marchés hautement concurrentiels.

Un héritage marqué par l'expansion mondiale et l'engagement climatique

Sous l'impulsion de Hakan Bulgurlu, Beko a transformé sa présence internationale par une série d'acquisitions et de partenariats stratégiques (notamment avec Singer au Bangladesh, Dawlance au Pakistan, Voltas Beko en Inde et Arçelik-Hitachi en Asie-Pacifique). Plus récemment, la création de Beko Europe et l'intégration des activités de Whirlpool dans la région MENA ont considérablement renforcé l'envergure du groupe.

Hakan Bulgurlu a par ailleurs fait du développement durable un levier de croissance, en alignant les objectifs climatiques de l'entreprise sur les standards internationaux les plus stricts. Il a su démontrer que la responsabilité environnementale et la performance économique sont indissociables pour assurer la pérennité d'un leader industriel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903942/Hakan_Bulgurlu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5798329/Beko_Logo_Corporate.jpg