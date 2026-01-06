Beko erhält 100 Millionen Euro als nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen von der IFC, um globale Innovationen und Netto-Null-Transformation zu fördern

Beko sichert sich seinen ersten nachhaltigkeitsgebundenen Kredit, um die Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien zu erweitern, die Erdbebensicherheit zu verbessern und ökoeffiziente Geräte der nächsten Generation sowie Diversität voranzutreiben. Die Nachhaltigkeitsziele sind geknüpft an Emissionsreduktionen und eine stärkere Präsenz von Frauen.

ISTANBUL, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beko, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten, hat seinen ersten nachhaltigkeitsgebundenen Kredit in Höhe von 100 Millionen Euro von der IFC, einem Mitglied der Weltbankgruppe, erhalten. Die Vereinbarung sichert Beko das erste Darlehen in Verbindung mit Nachhaltigkeit und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu verankern und Innovationen im Bereich energieeffizienter Technologien voranzutreiben.

Bariş Alparslan, Beko CFO

Die IFC ist die größte Entwicklungsinstitution der Welt, die sich auf den Privatsektor in Schwellenländern konzentriert.. Die neu gesicherte Finanzierung unterstützt den laufenden Betrieb der beiden Solarkraftwerke von Beko zur Nutzung erneuerbarer Energien. Zudem stärkt sie sechs Produktionsanlagen und verbessert deren Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Erdbebenschäden. Das Darlehen wird zudemdie globale Forschung und Entwicklung (FuE) von Beko im Bereich der Digitalisierung beschleunigen und die Entwicklung intelligenter, ressourceneffizienter und gesundheitsorientierter Haushaltsgeräte vorantreiben, um einen nachhaltigen Lebensstil weltweit zu fördern.

Die fünfjährige Finanzierung, die im Einklang mit dem Sustainability-Linked Financing Framework des Unternehmens strukturiert ist, umfasst die 2030er-Ziele des Unternehmens zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Stärkung der Geschlechtervielfalt innerhalb der Belegschaft. Dies spiegelt den Fokus der IFC auf integratives und klimaresistentes Wachstum wider.

„Der nachhaltigkeitsgebundene Kredit mit der IFC ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer Netto-Null-Zukunft", betont Barış Alparslan, Chief Financial Officer bei Beko. „Durch Investitionen in erneuerbare Energien, Erdbebensicherheit und Forschung und Entwicklung für intelligentere, effizientere Produkte stärken wir unsere Fähigkeit, die globalen Nachhaltigkeitserwartungen zu erfüllen und zugleich unseren Kunden und Communitys weltweit einen Mehrwert zu bieten. Beko ist stolz darauf, die Zusammenarbeit mit der IFC zu vertiefen und Innovationen weltweit voranzubringen, die verantwortungsvoll mit der Welt umgehen und international anerkannt sind."

„Unsere Investition in Beko zeigt, wie wichtig es ist, eine resiliente Infrastruktur aufzubauen und Forschung und Entwicklung voranzutreiben, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des verarbeitenden Gewerbes in der Region sicherzustellen", so Ashruf Megahed, regionaler Branchenleiter für Fertigung, Agrarwirtschaft und Dienstleistungen bei der IFC im Nahen Osten und Zentralasien. „Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Beko wollen wir die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit fördern und Arbeitsplätze schaffen – mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt."

INFORMATIONEN ZU BEKO

Beko ist ein internationaler Hersteller von Haushaltsgeräten mit einer starken globalen Präsenz, durch Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern mit einer Belegschaft von über 50.000 Beschäftigten sowie Produktionsstätten in den Regionen Europa, Asien, Afrika und Naher Osten. Beko verfügt über 22 Marken, die sich in seinem Besitz befinden oder mit eingeschränkter Lizenz genutzt werden (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).Nach Marktanteil (basierend auf Absatzvolumen) ist Beko zum größten Unternehmen für weiße Ware in Europa geworden und erreichte einen konsolidierten Umsatz von 10,6 Milliarden Euro im Jahr 2024. Bekos 28 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros weltweit beherbergen mehr als 2.300 Forschende und halten bis heute mehr als 4.500 international registrierte Patentanmeldungen. Im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) für den Haushaltsgerätesektor hat das Unternehmen zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025) und wurde zum achten Mal in Folge in die Dow Jones Sustainability Indizes aufgenommen.** Das Unternehmen landete auf Platz 17 im Ranking der nachhaltigsten Unternehmen des TIME Magazine und der Liste der World's Most Sustainable Companies von Statista. Die Vision von Beko: „Respecting the World, Respected Worldwide".

www.bekocorporate.com

*Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Gerichtsbarkeiten.

**Die Daten beziehen sich auf Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

Informationen zur IFC

Die IFC – ein Mitglied der Weltbankgruppe – ist die größte globale Entwicklungsinstitution, die sich auf den privaten Sektor in Schwellenländern konzentriert. Wir sind in mehr als hundert Ländern tätig und setzen unser Kapital, unser Know-how und unseren Einfluss ein, um Märkte und Chancen in Entwicklungsländern zu schaffen. Im Geschäftsjahr 2025 hat die IFC eine Rekordsumme von 71,7 Milliarden US-Dollar an Privatunternehmen und Finanzinstitute vergeben und damit Innovationen und Investitionen des Privatsektors gefördert, um eine Welt ohne Armut und mit einem lebenswerten Planeten zu schaffen.

www.ifc.org

