BEKO EUROPE CERTIFIÉE TOP EMPLOYER EUROPE 2026 POUR LA NEUVIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE ET TOP EMPLOYER EN ITALIE, FRANCE, ALLEMAGNE, POLOGNE, ROYAUME-UNI, ROUMANIE, SLOVAQUIE ET ESPAGNE

L'entreprise est reconnue parmi les meilleurs employeurs pour son engagement en faveur d'une raison d'être et de valeurs claires, d'un leadership fort, de l'éthique et de l'intégrité, ainsi que de pratiques exemplaires en matière d'inclusion et de diversité.

MILAN, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Avec un score remarquable de 85 %, Beko Europe annonce avec fierté l'obtention du prestigieux label Top Employer Europe 2026 pour la neuvième année consécutive. Le groupe est également certifié Top Employer en Italie, en France, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, et pour la première fois en Roumanie, en Slovaquie et en Espagne.

Cette distinction souligne l'engagement constant de Beko Europe à promouvoir une culture de travail plaçant le bien-être des collaborateurs, le développement professionnel et l'inclusion au cœur de ses priorités.

Beko Europe – Top Employer Award

Fabio Colombo, Vice-Président Exécutif des Ressources Humaines de Beko Europe, déclare : " Être une nouvelle fois reconnu par le Top Employers Institute reflète notre engagement continu en faveur de pratiques RH responsables à travers l'Europe, y compris dans un contexte marqué par de nombreux défis pour notre secteur. Nous restons pleinement engagés à écouter nos collaborateurs et à favoriser une culture d'entreprise fondée sur le respect, le dialogue et l'attention portée à chacun."

Le programme Top Employers est la référence mondiale en matière de reconnaissance de l'excellence des pratiques RH et de gestion des talents. Cette année, Beko Europe s'est particulièrement distinguée dans quatre domaines clés, illustrant son engagement en faveur de pratiques de travail inclusives, de l'éthique et de l'intégrité, d'une raison d'être et de valeurs clairement définies, ainsi que d'un leadership solide. La certification repose sur un processus d'audit rigoureux comprenant une enquête sur les meilleures pratiques, des évaluations factuelles et un examen approfondi des processus et politiques par un auditeur RH indépendant.

Beko Europe a notamment excellé dans les domaines de l'éthique et de l'intégrité, de l'inclusion et de la diversité, de la clarté de sa raison d'être et de ses valeurs, ainsi que du leadership. L'entreprise poursuit ses investissements en faveur d'un environnement de travail sûr, équilibré et inclusif. L'inclusion et la diversité sont profondément ancrées dans la culture de Beko, soutenues par des actions concrètes telles que des Employee Resource Groups volontaires, dont le Women's

Network et d'autres réseaux dédiés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion (DEI), visant à encourager le dialogue, la représentation et la collaboration au sein de l'organisation.

Le Top Employers Institute est l'autorité mondiale de référence en matière de certification de l'excellence des pratiques RH. À ce jour, plus de 2 300 organisations réparties dans 122 pays et régions ont été certifiées Top Employer, impactant positivement la vie de plus de 9 millions de collaborateurs dans le monde. En 2026, cette reconnaissance a été attribuée à 1 286 organisations à l'échelle internationale.

A PROPOS DE BEKO EUROPE

Beko Europe est une entreprise européenne majeure dans le secteur de l'électroménager, fondée sur un engagement de long terme envers l'Europe et dédiée à améliorer le quotidien grâce à des produits et solutions fiables, innovants et durables. Grâce à de solides capacités de production, de R&D et de design, Beko Europe allie la puissance industrielle à la proximité avec les consommateurs, proposant des appareils qui apportent performance, efficacité et sérénité dans la vie quotidienne. L'entreprise est détenue à 75 % par Beko B.V. et à 25 % par Whirlpool Corporation.

En tant que partie intégrante de Beko, et reconnue comme la première entreprise d'électroménager en Europe*, Beko Europe réunit un portefeuille de 15 marques reconnues — dont Beko, Whirlpool**, Hotpoint, Indesit et Bauknecht — alliant technologies avancées, service client de qualité, solutions connectées et intégrant l'IA, design innovant et efficacité énergétique.

En cohérence avec l'Accord de Paris et l'initiative Science-Based Targets, Beko Europe soutient l'engagement de sa maison-mère à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement a été reconnu par le score le plus élevé dans l'évaluation de durabilité des entreprises S&P Global (CSA) du secteur des biens durables pour la maison (DHP Household Durables) pour la 7ᵉ année consécutive (résultats au 16 octobre 2025)***, et par le classement de Beko à la 17ᵉ place du palmarès 2025 des entreprises les plus durables au monde selon TIME Magazine et Statista.

www.bekoeurope.com

*Source : Euromonitor International Limited ; Consumer Appliances 2026 edition, Beko Corp, Large Appliances selon "Major Appliances", GBO, volume retail, données 2025.

**Licence limitée à certaines juridictions.

***Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., maison-mère de Beko.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2865100/Top_Employer_2026_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2812020/5598132/Beko_Europe_Logo.jpg