Beko exploite la puissance évocatrice des images développées par Intelligence Artificielle (IA)

Beko s'attacheà donner aux générations futures les moyens de mener une vie plus saine, ce qui n'est possible qu'en vivant de manière plus durable et en œuvrant pour une planète plus saine. Toutes nos actions et tous les produits que nous utilisons ont un impact sur la nature. Grâce à des technologies plus durables pour l'environnement, Beko s'efforce de réduire notre empreinte carbone, un pas après l'autre.

Pour délivrer ce message, un film de 60 secondes a été créé et produit par Seyhan Lee, une société de production audiovisuelle et de développement artistique. Son ambition est de renforcer le message de Beko, de communiquer sur les initiatives de développement durable de la marque et comment Beko intègre des technologies de pointe et une gestion durable dans la chaîne d'approvisionnement de toutes ses usines à travers le monde. .

La vidéo fait appel à l'intelligence artificielle pour créer un sentiment de « connectivité ». Il s'agit non seulement d'un saut technologique graphique pour Beko, mais aussi de l'un des premiers projets marketing de la marque qui ne présente aucun produit.

Seyhan Lee a créé des dizaines de milliers d'images à partir d'objets tels que des coquillages, des feuilles et d'autres éléments naturels, afin de constituer une base dans laquelle le programme d'IA peut puiser et créer sa propre interprétation des scènes de la nature. Cela donne lieu à une succession de transitions montrant des images créées par l'IA de fleurs écloses, de coquillages, de vagues de l'océan et d'une série d'objets se transformant les uns dans les autres, en créant une fluidité de mouvement remarquable.

Zeynep Yalım Uzun, directrice du marketing chez Arçelik, a déclaré : « Chez Beko, le développement durable est au cœur de notre activité. Nous voulions créer un film percutant qui exprime notre vision, tout en suscitant réflexion et engagement. Notre ambition était de créer un contenu engageant, qui encourage et motive le plus grand nombre à nous rejoindre dans notre cheminement vers encore plus dedurabilité. »

À propos du projet, le directeur de la création, Pinar Seyhan Demirdağ, a ajouté : « L'un des aspects les plus merveilleux des AI Motion Pictures est que l'IA ne fait pas de distinction entre les objets, comme le font les humains. Les êtres humains se voient et se reconnaissent comme étant séparés de leur environnement. Cependant, à moins que vous ne le définissiez, un algorithme voit l'image visuelle globale. C'est pourquoi il peut générer des images dans lesquelles les éléments se transforment et deviennent l'un l'autre, ce qui serait impossible pour une imagination humaine. »

Le film finit par un appel à découvrir la page web dédiée Beko Connections où ils peuvent trouver plus d'informations sur les engagements et solutions durables de la marque. https://www.beko.com/en-en/connections

À propos de Beko

Beko est la marque internationale d'électroménager du groupe Arçelik, présente dans plus de 130 pays. Elle propose des gammes complètes de gros et petits appareils électroménagers, et de traitement de l'air. Beko est le leader européen en vente d'appareils électroménagers pose-libre et le N°1 au Royaume-Uni en gros électroménager. En France, Beko est la marque N°1 en vente d'appareils pose-libre et elle est la 3e marque du marché total du gros électroménager. La marque est Partenaire Majeur du FC Barcelona, Partenaire Naming de l'équipe masculine de Basket du Fenerbahçe et le Fournisseur Officiel du Championnat d'Europe de League of Legends (LEC) dans l'e-sport.

À propos d'Arçelik

Avec 32 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 34 pays et 22 sites de production dans 8 pays, Arçelik propose des produits et services dans près de 150 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses revenus provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 dépôts de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de design en Turquie et dans cinq pays. Arçelik a été nommé « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers durables pour la deuxième année consécutive dans l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone. www.arcelikglobal.com

À propos de Seyhan Lee

Seyhan Lee, fondée en janvier 2020, est une société de production créative qui crée et produit des films d'I.A. et d'autres technologies de l'image du XXIe siècle. Qu'il s'agisse de cinéma, de musique, de mode, de théâtre, de motion design, de jeux ou de belles interprétations, notre travail représente l'avenir de la narration. Des histoires qui sont visuellement pertinentes et socialement significatives. De la même manière que Pixar a été fondé par les premiers adeptes de l'image de synthèse, nous sommes en train de fonder Seyhan Lee avec les premiers adeptes de films réalisés à partir d'intelligence artificielle.

https://www.beko.com



