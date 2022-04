Beko lance un hackathon pour encourager des idées novatrices et développer des solutions à impact positif sur les personnes et la planète

Organisé par Beko avec ses partenaires TNW et FT Talent du Financial Times, « Hack the Normal Sustainability » s'appuie sur le succès des précédents événements Hack the Normal en Afrique et en Turquie. Cette fois, Beko s'apprête à accueillir des centaines d'entrepreneurs, d'ingénieurs et de développeurs de haut niveau en Europe pour créer des solutions aux défis environnementaux les plus urgents liés au changement climatique, à la gestion de l'eau et à l'économie circulaire.

Se déroulant du 13 au 15 mai, l'événement hybride de trois jours invitera les équipes participantes à relever les défis environnementaux, liés à la pollution de l'eau, la lutte contre les déchets plastiques et la réduction de l'empreinte carbone des appareils ménagers. Les équipes gagnantes se disputeront la dotation de 50 000 € pour développer leurs idées, et bénéficieront d'un encadrement et de ressources pour les soutenir et les aider à faire évoluer leurs innovations. Hack the Normal a déjà permis le développement de produits et solutions innovants que nous voyons dans notre vie quotidienne. Les participants à l'événement auront l'occasion de découvrir l'histoire de ces réussites ainsi que les discours de leaders d'opinion dans le domaine du développement durable, notamment le WWF et P&G.

« Hack the Normal Sustainability » s'associe à des organisations clés, dont la Banque de technologie des Nations Unies, Microsoft et Reckitt Benckiser, pour apporter au projet des idées et des innovations d'autres secteurs, dans différentes disciplines.

Utku Barış Pazar, Directeur de la stratégie numérique chez Arçelik, la société mère de Beko, a déclaré : « Nous pensons qu'il est essentiel d'entretenir une culture de collaboration et d'innovation, en particulier si nous voulons nous attaquer efficacement aux principaux défis environnementaux d'aujourd'hui. L'action collective en faveur du climat est la mission principale du Hackathon de cette année, et c'est pourquoi nous rassemblons des talents divers, entrepreneurs et innovateurs, pour proposer des solutions ayant un impact positif durable grâce à l'open innovation.Nous sommes impatients d'accueillir tous les participants pour « Hack the Normal Sustainability » et defaire la différence ensemble. »

Pour en savoir plus sur Hack the Normal Sustainability ; retrouvez tous les informations sur le site https://hackthenormal.com; où vous pourrez suivre en direct les différentes sessions.

À propos de Beko :

Beko est la 1ère marque internationale du groupe Arçelik, un fabricant international d'appareils électroménagers qui compte 12 marques et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Beko fait partie du Top 3 des marques les plus vendues en Europe*. La marque est le partenaire principal du FC Barcelone, le partenaire naming de l'équipe masculine de basketdu Fenerbahçe et le fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC) dans l'e-sport.

Beko s'investit, depuis des années, dans une mission de sensibilisation de l'opinion publique sur l'importance de vivre plus sainement et se concentre sur le développement de technologies et produits qui inspirent un mode de vie plus sain. Aujourd'hui, la mission de la marque est la suivante : "une vie saine n'est possible que sur une planète saine". Chaque action que nous entreprenons pour être en bonne santé dépend également de la santé de la planète. Beko s'engage à participer à la préservation de la planète en concevant et en fabriquant des produits toujours plus économes en énergie et en investissant dans l'éco-efficience pour utiliser moins de ressources naturelles dans le processus de production.

