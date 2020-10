Beko présente une gamme unique d'appareils électroménagers qui éliminent plus de 99% des bactéries et virus.

En France, cette nouvelle gamme comprend 4 appareils équipés de fonctions spécifiques d'hygiène pour désinfecter les aliments emballés et les objets personnels afin d'aider les consommateurs à s'adapter à la ''nouvelle normalité'' à la maison. Résultat d'études approfondies auprès de consommateurs dans le monde, la gamme de produits HygieneShield dotés de technologies innovantes, permet d'éliminer plus de 99% des bactéries et virus (y compris le coronavirus), assurant un résultat sans égal sur le marché.

L'étude, menée par Beko auprès de consommateurs dans 31 pays, a révélé que l'une de leurs principales préoccupations était l'hygiène. Nous sommes nombreux à désinfecter nos achats quand nous rentrons à la maison, à avoir peur de manipuler notre téléphone portable et nos clés, ou même à veiller de ne pas ramener chez nous, nos vestes et manteaux de l'extérieur. Beaucoup ont intensifié le ménage et les lessives, certaines personnes ont même désinfecté la literie pour la première fois. En effet, 75% des personnes déclarent nettoyer la maison plus souvent, 64% font plus de lessive et 68% accordent plus d'attention à ce que le packaging des produits achetés soit propre.

Cette nouvelle gamme s'inspire de la nature en utilisant la vapeur et la chaleur pour permettre aux consommateurs d'obtenir d'excellents résultats d'hygiène à la maison.

Ce lancement a été annoncé par Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, accompagné de Zeynep Yalım Uzun, CMO d'Arçelik et des conférenciers, le docteur Sarah Jarvis, expert médical et Chris Sanderson, futurologue, PDG et cofondateur de Future Laboratory.

Hakan Bulgurlu déclare : « Ce fut une année très difficile et nous pensons que maintenant plus que jamais, tout le monde devrait avoir accès à des produits de qualité qui prennent soin des utilisateurs et de l'environnement. Nous sommes ravis de présenter les dernières innovations de Beko et une première sur le marché, une gamme complète destinée à l'hygiène à la maison. Les produits ont été conçus pour aider les consommateurs à atteindre des niveaux d'hygiène professionnels chez eux et les aider à se protéger des infections et des maladies. Nos technologies sont testées de manière indépendante par Airmid Health Group*, un organisme de recherche biomédicale reconnu. À ce jour, il a été démontré que les lave-linge et les réfrigérateurs HygieneShield éliminent plus de 99% des bactéries et des virus. Les tests pour le centre de désinfection et le sèche-linge sont en cours et nous prévoyons de finaliser leur certification d'ici novembre. Alors que nous continuons tous à nous adapter à la ''nouvelle normalité'', nous souhaitons que nos produits donnent aux consommateurs la certitude que leurs maisons sont parfaitement saines et sûres. »

Le docteur Sarah Jarvis précise : « Au cours d'émissions télévisées, j'ai déjà confirmé l'intérêt de la désinfection par rayons UV : elle est largement utilisée pour la stérilisation dans les hôpitaux, les avions et les usines depuis plusieurs années. Ce principe est également utilisé en Chine depuis avril dernier. La COVID-19 nous a tous fait réfléchir à la façon dont nous vivons en dehors de la maison, avec des masques et des distanciations sociales, mais je vois que mes patients commencent à être plus soucieux de l'hygiène à la maison, où nous passons tellement plus de temps. Travailler à domicile lorsque nous le pouvons, nous permettra de rester en sécurité et de réduire la propagation de la COVID-19. Assurer une hygiène parfaite est le défi ; je recommande à mes patients de laver plus fréquemment le linge de maison et de laver systématiquement les masques après chaque utilisation. »

Christopher Sanderson, PDG de Future Laboratory, un cabinet d'analyse prospective à Londres, a écrit dans un récent rapport :

« Le foyer a joué un rôle central dans la dernière crise mondiale, servant de bureau, d'école, de salle de sport, de restaurant ou même de centre de soin, nos maisons sont désormais en première ligne de nos vies extérieures. »

*Laboratoire indépendant de R&D et de tests, basé en Irlande.

Renforcer l'hygiène à la maison

1. Le centre de désinfection HygieneShield avec technologie UV

Le coronavirus peut survivre jusqu'à 5 jours sur des surfaces lisses. Le centre de désinfection HygieneShield utilise la technologie des rayons UV pour désinfecter les objets du quotidien que l'on ramène à la maison ou fréquemment manipulés par plusieurs personnes de la famille. Les clés, les télécommandes, les téléphones, les portefeuilles, les emballages, les sacs en plastique, les biberons et les jouets peuvent tous être désinfectés en toute sécurité en un cycle de 20 à 40 minutes (3 programmes de désinfection) sans endommager les objets. Cet appareil intelligent peut être placé n'importe où dans la maison et il est doté d'un écran tactile très facile à utiliser.

2. Le réfrigérateur combiné HygieneShield avec compartiment de désinfection par rayon UV

Grâce à la technologie des rayons UV, le réfrigérateur HygieneShield désinfecte les aliments dans leur emballage d'origine, éliminant plus de 99% des bactéries et virus en près de 40 minutes. Au lieu d'essuyer chaque article que vous apportez à la maison ou de les conserver dans un endroit sûr pendant plusieurs jours, placez-les sans attendre dans le compartiment indépendant de désinfection, situé au-dessus du bac à légumes.

3. Le sèche-linge HygieneShield avec technologie UV et vapeur

Nous voulons être sûrs de porter des vêtements parfaitement sains mais ce n'est pas pratique de les laver tous les jours ou de laver certains textiles délicats à des températures élevées.



En combinant le traitement UV à la vapeur, le sèche-linge HygieneShield élimine les bactéries et les virus et assure la désinfection de votre linge de manière sûre et pratique. Il propose 2 programmes dédiés :

Le programme Rafraîchissement Hygiène UV rafraîchit jusqu'à six vêtements secs . Idéal pour les vêtements non lavables !

. Idéal pour les vêtements non lavables ! Et le programme Séchage Hygiène UV sèche et désinfecte jusqu'à 5 kg de linge lavé, même les vêtements délicats qui ne peuvent être lavés qu'à basse température.

4. Le lave-linge séchant HygieneShield avec flux d'air chaud

Nous ne savons pas combien de temps le coronavirus peut survivre sur les tissus et nous sommes nombreux à nous inquiéter pour nos vêtements lorsque nous rentrons à la maison. Ce que nous savons, c'est que beaucoup d'entre nous lavent leurs vêtements plus longtemps à des températures plus élevées en raison de la pandémie. Cela peut coûter cher, n'est pas écologique et risque d'endommager nos vêtements préférés.



Piloté par un algorithme intelligent, une résistance supplémentaire et un système de ventilation, le programme Rafraîchissement Hygiène diffuse de l'air chaud dans le tambour pour maintenir le linge à 60 °C afin de désinfecter complètement vos vêtements sans consommer d'eau. Plus de 99% des virus et bactéries sont éliminés des vêtements (2 kg) en 58 minutes, ce qui vous permet de faire des économies et de préserver la planète de l'utilisation supplémentaire de produits chimiques et d'eau.

La nouvelle gamme de produits HygieneShield sera lancée en France au cours du 1er trimestre 2021.

