Effektiv im Kampf gegen Viren und Bakterien: Beko launcht erste Hygiene Produktlinie

„Wir freuen uns darauf, die neuesten Innovationen von Beko und damit gleichzeitig die erste Hygiene- Produktlinie von Beko auf den Markt zu bringen. Die Geräte wurden speziell dafür entwickelt, Verbrauchern zu helfen, im eigenen zu Hause neue Hygienestandards zu erreichen und sich besser vor Infektionen und Krankheiten zu schützen. Unsere Technologien werden von der Airmid Health Group, einer anerkannten biomedizinischen Forschungsorganisation, unabhängig getestet. Bis heute hat sich gezeigt, dass HygieneShield-Waschmaschinen und -Kühlschränke Bakterien und Viren um mehr als 99 Prozent reduzieren. Die Tests von Airmid für den UV-Reiniger und den Wäschetrockner laufen noch, wir gehen davon aus, dass wir die Test- und Zertifizierungsverfahren bis November abschließen können. Unsere Geschirrspüler werden von der Hochschule Rhein-Waal unabhängig getestet. Der Test- und Zertifizierungsprozess wird voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein. Wir hoffen, dass unsere Produkte den Verbrauchern in ihren eigenen vier Wänden ein sicheres Hygienegefühl geben werden und wir uns alle weiterhin an die 'neue Normalität' anpassen", sagt Hakan Bulgurlu, CEO des Beko-Mutterkonzerns Arçelik.

Für mehr Hygiene zu Hause – die neue HygieneShield-Produktlinie

Bis zu fünf Tage kann das Coronavirus auf glatten Oberflächen überleben. Aus diesem Grund hat Beko den UV-Reiniger entwickelt: Mithilfe einer UV-Lichttechnologie können Gegenstände im 20-bis 40-Minutentakt gereinigt werden, ohne dass sie dabei beschädigt werden. Das Gerät kann überall im Haus platziert werden und ist dank seines Touchdisplays besonders einfach zu bedienen.

Speziell für Lebensmittel wurde der Kombikühlschrank mit Desinfektionsschublade entwickelt: In etwa 40 Minuten werden über 99 Prozent der Bakterien und Viren von versiegelten Verpackungen entfernt. Dafür müssen diese einfach in die separate Desinfektionsschublade gelegt werden, welche ebenfalls mit der innovativen UV-Lichttechnologie ausgestattet ist. Ein Abwischen der Verpackungen ist nicht nötig.

Für besonders hygienisch reine Wäsche bietet Beko verschiedene Lösungen: Der Wäschetrockner mit UV-Lichttechnologie trocknet und desinfiziert bis zu 5 kg Wäsche – auch solche Kleidungsstücke, die bei niedrigen Temperaturen gewaschen wurden. Zudem entfernt das UV-Hygiene-Trocknungsprogramm Bakterien und Viren von trockener Kleidung: Wer gerade nach Hause kommt, kann damit ohne Vorwaschen direkt bis zu sechs Kleidungsstücke auffrischen. Auch die HygieneShield-Waschmaschine und der Waschtrockner sind passende Helfer im Kampf gegen Viren und Bakterien auf Kleidung. Beide verfügen über ein spezielles Hygieneprogramm, das mit einem intelligenten Algorithmus sowie einem zusätzlichen Heizkanal und einem Gebläse die Trommel der Geräte mit heißer Luft füllt, um die Wäsche bei konstant 60°C zu halten und ohne Wasser zu desinfizieren. Dadurch werden aus 2 kg Wäsche in 58 Minuten mehr als 99 Prozent der Viren und Bakterien eliminiert.

Für die Küche hat Beko mit dem Einbaubackofen und der Geschirrspülmaschine zwei hygienische Helfer entwickelt, die beide mit Wärme und Dampf arbeiten. Der Einbaubackofen verfügt über zwei separate Desinfektionsprogramme: eines nutzt die hohe Desinfektionskraft von gesättigtem Dampf, das andere nutzt Wärme. Beide arbeiten bei 70°C oder 120°C. Die Verwendung des Ofens bei 70°C für 15 Minuten desinfiziert die Oberflächen von Lebensmittelverpackungen, ohne deren Geschmack und Struktur zu beeinträchtigen. Die Verwendung des Ofens bei 120°C für 20 Minuten desinfiziert Gegenstände wie Metallschüsseln und Glasprodukte.

Der neue Geschirrspüler kommt mit einer Hygienefunktion mit Dampf und zusätzlichen Heißspülfunktionen. Der Dampfnebel, der bei höheren Temperaturen und zusätzlicher Heißspülung entsteht, sorgt dafür, dass die gesamte Oberfläche jedes Geschirrteils einwandfrei gereinigt ist. Die Hygiene-Intense-Funktion kann zu jedem Programm hinzugeschaltet werden, das eine Desinfektion bei höheren Temperaturen von 60°C (während der Hauptspülung) und 70°C (Heißspülung) ermöglicht. Dabei wird die Temperatur 50 Minuten lang über 60 Grad gehalten, um Küchenutensilien zu desinfizieren. Die Hygiene-Intense-Funktion bietet einen zusätzlichen Spülschritt, um das Niveau weiter zu erhöhen. Diese Technologie wurde von der Hochschule Rhein-Waal in Nordrhein-Westfalen unabhängig getestet.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter https://www.arcelikglobal.com/en/hygieneshield-press-kit.

Über Beko

Beko, die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe, gehört zu den führenden Marken für freistehende Haushaltsgeräte in Europa im Bereich Weiße Ware und ist die Nr. 1 bei den großen Haushaltsgeräten in UK. Das Unternehmen ist in mehr als 140 weiteren Ländern präsent. Beko ist Hauptpartner des FC Barcelona, Namenspartner der Herren-Basketballmannschaft Fenerbahçe und Offizieller Ausrüster der Europameisterschaft der League of Legends (LEC). Seit 2020 ist Marc-André ter Stegen, Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft und Stammspieler beim FC Barcelona, Markenbotschafter von Beko Deutschland. www.beko-hausgeraete.de

Über Arçelik

Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Verkaufs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 23 Produktionsstätten in 9 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 140 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Weiße Ware nach Marktanteil erreichte Arçelik 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. Fast 70 % der Einnahmen stammen aus den internationalen Märkten. Arçelik ist führend in Forschung und Entwicklung in der Türkei - mit bisher über 3.000 internationalen Patentanmeldungen, 1.600 Beschäftigen im R&D-Bereich in 15 Forschungs- und Entwicklungszentren in der Türkei sowie Forschungs- und Entwicklungsbüros in fünf Ländern. www.arcelikglobal.com

